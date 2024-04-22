NBA.. باكس يهزم بيسرز ويتقدم في إقصائيات دوري السلة الأمريكي

وسجل باسكال سياكام 36 نقطة لبيسرز، وسيطر على 13 كرة مرتدة، بينما فشل فريقه في تسجيل أي رمية ثلاثية في أول 13 محاولة.

وأضاف مايلز تيرنر 17 نقطة لرصيد الفريق الضيف، كما سيطر على ثماني كرات مرتدة.

وفي مواجهة أخرى، فاز بوسطن سيلتيكس على ضيفه ميامي هيت 114-94، بفضل 23 نقطة من لاعبه جايسون تيتوم، الذي استحوذ أيضا على 10 كرات مرتدة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه في المباراة الأولى بين الفريقين في إقصائيات القسم الشرقي للبطولة.

وسجل سيلتيكس المصنف الأول أول 14 نقطة في المباراة، ونجح في تسجيل 22 رمية ثلاثية من 49 محاولة (بواقع 44.9%)، بينما بلغت نسبة نجاح المنافس هيت في هذه الرميات 32.4% (12 من 37 محاولة).

وستقام المباراة الثانية بين الفريقين في بوسطن، الأربعاء المقبل.

وكان بام أديبايو، لاعب ميامي، أفضل مسجلي المباراة برصيد 24 نقطة، بينما أضاف زميله البديل ديلون رايت 17 نقطة.

وفي مباراتين أخريين، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على نيو أورليانز بليكانز 94-92، وفاز لوس أنجليس كليبرز في ملعبه على دالاس مافريكس 109-97.