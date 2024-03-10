أول ضحايا مبابي في ريال مدريد

ألقت صحيفة "ريليفو" الضوء على نجم ريال مدريد الذي ربما قد يكون ضحية تعاقد "الميرنغي" مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والمزمع ارتداؤه قميص الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبلغ كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان بأنه سيغادر نهاية الموسم الحالي، إذ ينتهي عقده في الـ30 من يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن اللاعب الذي سيعاني حال ضم مبابي، هو البرازيلي رودريغو، قائلة: "النجم البرازيلي يرى بأن مركزه الأساسي سيكون مهددًا حال قدوم مبابي ولن يجد الاستمرارية في التشكيلة الأساسية للفريق".

وأضاف التقرير: "ريال مدريد استهل موسمه الحالي بأربعة لاعبين بخط المقدمة فقط، واحد منهم مهاجم صريح وهو خوسيلو في الوقت الذي يفضّل فيه كل من فينيسيوس، ورودريغو، وإبراهيم دياز باللعب بمراكز الأجنحة أو خلف المهاجم".