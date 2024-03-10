أول ضحايا مبابي في ريال مدريد
ألقت صحيفة "ريليفو" الضوء على نجم ريال مدريد الذي ربما قد يكون ضحية تعاقد "الميرنغي" مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والمزمع ارتداؤه قميص الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأبلغ كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان بأنه سيغادر نهاية الموسم الحالي، إذ ينتهي عقده في الـ30 من يونيو المقبل.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن اللاعب الذي سيعاني حال ضم مبابي، هو البرازيلي رودريغو، قائلة: "النجم البرازيلي يرى بأن مركزه الأساسي سيكون مهددًا حال قدوم مبابي ولن يجد الاستمرارية في التشكيلة الأساسية للفريق".
وأضاف التقرير: "ريال مدريد استهل موسمه الحالي بأربعة لاعبين بخط المقدمة فقط، واحد منهم مهاجم صريح وهو خوسيلو في الوقت الذي يفضّل فيه كل من فينيسيوس، ورودريغو، وإبراهيم دياز باللعب بمراكز الأجنحة أو خلف المهاجم".
وتابع: "هذه الإستراتيجية فتحت الباب أمام انفجار محتمل لرودريغو، بعد مواسم قضاها كان فيها حاسمًا دون أن ينال المركز الأساسي في الفريق، وفي الواقع فإن أبرز لحظاته بقميص الميرنغي كانت في دوري أبطال أوروبا حين دخل في الريمونتادات التاريخية بـ2022".
أرقام رودريغو
وأشار التقرير: "موسم رودريغو حتى الآن كان به صعود وهبوط في المستوى، مثل تسجيله 6 أهداف خلال شهر نوفمبر، أو التراجع إذ سجل 3 أهداف فقط من 15 مباراة بعام 2024، عدم ثبات في المستوى قادته لدكة البدلاء في ثمن النهائي بدوري الأبطال، حيث فضّل مدربه اللعب بخمسة لاعبين وسط، وجعل بيلينغهام مهاجمًا وهميًّا".
وأردف: "أرقام رودريغو بشكل عام حتى الآن بالموسم جيدة بتسجيله 13 هدفًا وصناعته 8، ولكن المشكلة هي بأنه لعب مباريات بمستوى رائع، وأخرى بالكاد شوهد خلالها، ينبغي عليه بأن يقدم ثباتًا في المستوى وهو الأمر الذي لا يزال ممكنًا لكون الفريق يدخل مرحلة الحسم للموسم".
انضمام مبابي
وطرحت الصحيفة تساؤلًا مهمًّا، وهو: "أين سيلعب مبابي؟!"، هذا هو التساؤل المطروح بالأسابيع الماضية والذي يشكل التهديد الأكبر لرودريغو- قدوم مبابي للبرنابيو".
وأوضحت "ريليفو": "مبابي لا يريد أن يلعب بالجناح الأيمن، إذًا حال حافظ فينيسيوس على مركزه (جناح أيسر) فإن الخيارات بهذه الحالة تصبح قليلة لخيار 4-3-3 بلعب مبابي مهاجمًا ورودريغو جناحًا أيمن، أو 4-4-2 باستمرار الأسلوب الحالي ليكون كل من فينيسيوس جونيور ومبابي في خط المقدمة".
وتابع التقرير: "الموسم سيكون طويلاً وبالإمكان إيجاد دقائق للجميع بالخصوص في ريال مدريد، حيث يلعب أحياناً 60 مباراة بالموسم أو أكثر، ولكن رودريغو لديه 3 أشهر متبقية أمامه ليثبت بأنه بإمكانه نيل المركز الأساسي ولديه الاستمرارية في ناد مثل ريال مدريد".
ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه سيلتا فيغو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري الإسباني، مساء الأحد.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيغو في المركز الـ17 برصيد 24 نقطة.