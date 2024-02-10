مفاجأة وراء استبعاد عبدالله السعيد من بطولة أفريقيا (فيديو)

ولعب عبدالله السعيد، الذي انتقل من بيراميدز للزمالك قبل أيام، في 55 مباراة مع منتخب مصر، سجل فيها 6 أهداف، لكن آخر مشاركة دولية له كانت في بطولة أفريقيا 2021 ولعب في تلك النسخة مرتين فقط.

وعن فيتوريا قال فتح الله، إنه كان يجب أن يُحاسب على ما طُلب منه، خاصة أن هدف منتخب مصر هو التأهل لكأس العالم 2026.

وقال فتح الله، إنه نصح فيتوريا بعدم الاستماع لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أكد دعمه لتعيين حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2023 من دور الـ16، بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام جمهورية الكونغو بعد التعادل 1/1.

وفي 4 مباريات لم يحقق منتخب مصر الفوز؛ إذ تعادل مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وبعد نهاية مشوار مصر في المسابقة، قرر الاتحاد المصري إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من منصبه وتعيين حسام حسن مكانه.