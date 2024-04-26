صخرة برشلونة يوافق على الرحيل

صحيفة بيلد الألمانية قالت إن أراوخو لا يزال على قائمة أولويات بايرن ميونخ، حيث كان الفريق البافاري مهتمًا بمدافع برشلونة (25 عامًا) منذ فترة طويلة.

ويلعب الأوروغواياني مع الفريق الكتالوني منذ عام 2020، ويستمر عقده حتى عام 2026.

وبحسب الصحيفة "الألمانية، فإن المدافع يرغب أخيرًا في الحصول على تقدير مالي في برشلونة مع المحادثات الجارية حول التمديد الجديد، ومع ذلك، يقال إنه لم يكن راضيًا على الإطلاق عن عرض برشلونة الأول.

وإذا لم يتمكن برشلونة من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الأوروغواياني الدولي، فهناك خطر انتقال مجاني في عام 2026.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة يرغب في الحصول على مبلغ يتراوح بين 80-90 مليون يورو، حال تخليه عن مدافعه الدولي، قبل أن يرحل مجانًا في الموسم المقبل.