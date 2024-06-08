عناق بين رونالدو ومودريتش بعد مباراة البرتغال وكرواتيا (فيديو)
نال لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، حفاوة بالغة من جانب زميله السابق كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عقب نهاية اللقاء الذي أقيم اليوم السبت وديًا.
وفاز منتخب كرواتيا على البرتغال بنتيجة 2-1، اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.
وتوجه مودريتش عقب نهاية اللقاء إلى رونالدو، ودخل الثنائي في حديث ودي كما صافح نجم النصر السعودي لاعب منتخب كرواتيا ماتيو كوفاسيتش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
ولم يشارك رونالدو في مباراة كرواتيا والبرتغال بعدما جلس على مقاعد البدلاء بينما لعب مودريتش لمدة 54 دقيقة وسجل هدف التقدم لصالح المنتخب الكرواتي في الدقيقة 8 من ضربة جزاء.
وكان المنتخب البرتغالي قد تعادل في الدقيقة 48 بهدف ديوغو غوتا نجم ليفربول الإنجليزي، ثم حسم المنتخب الكرواتي الفوز بهدف أنتي بوديمير في الدقيقة 56.
ولعب مودريتش بجوار رونالدو لمدة 6 أعوام بعد انضمام اللاعب الكرواتي إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام الإنجليزي في صيف 2012.
ورحل رونالدو عن ريال مدريد عام 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي ثم انضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل رحيله إلى النصر السعودي.