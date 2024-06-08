عناق بين رونالدو ومودريتش بعد مباراة البرتغال وكرواتيا (فيديو)

نال لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، حفاوة بالغة من جانب زميله السابق كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عقب نهاية اللقاء الذي أقيم اليوم السبت وديًا.

وفاز منتخب كرواتيا على البرتغال بنتيجة 2-1، اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.