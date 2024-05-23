مبابي إلى الاتحاد أم الهلال؟.. خلاف على الهواء بين الدعيع ودياز

دخل محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، في خلاف مع خوسيه فليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية بشأن النادي الأحق بضم كيليان مبابي، الذي رحل رسميًّا عن باريس سان جيرمان، وبات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لريال مدريد.

وخلال حديثه في مداخلة مصورة عبر برنامج "دورينا غير"، مساء الأربعاء، كشف دياز أن "مبابي مستقبله معروف إنه في ريال مدريد وسيتم تقديمه في الأسبوع الأول من يونيو المقبل قبل الذهاب إلى معسكر منتخب فرنسا للمشاركة في بطولة يورو 2024، هو من صغره يعشق ريال مدريد ويضع صور كريستيانو رونالدو في غرفته".

وأضاف: "لكن في رأيي هو يناسب نادي الاتحاد السعودي من أجل استعادة هيبته ومكانته، فهو في هذا الموسم عانى كثيرًا، وهذا على حسب أحلام الجمهور السعودي".

وقاطعه الدعيع، قائلًا: "مبابي يناسب الهلال، ولديه مشاركة عالمية في كأس العالم للأندية 2025، وكل شيء سيكون موفرًا له، سيشعر بالدلال والدلع في الهلال".