مبابي إلى الاتحاد أم الهلال؟.. خلاف على الهواء بين الدعيع ودياز
دخل محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، في خلاف مع خوسيه فليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية بشأن النادي الأحق بضم كيليان مبابي، الذي رحل رسميًّا عن باريس سان جيرمان، وبات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لريال مدريد.
وخلال حديثه في مداخلة مصورة عبر برنامج "دورينا غير"، مساء الأربعاء، كشف دياز أن "مبابي مستقبله معروف إنه في ريال مدريد وسيتم تقديمه في الأسبوع الأول من يونيو المقبل قبل الذهاب إلى معسكر منتخب فرنسا للمشاركة في بطولة يورو 2024، هو من صغره يعشق ريال مدريد ويضع صور كريستيانو رونالدو في غرفته".
وأضاف: "لكن في رأيي هو يناسب نادي الاتحاد السعودي من أجل استعادة هيبته ومكانته، فهو في هذا الموسم عانى كثيرًا، وهذا على حسب أحلام الجمهور السعودي".
وقاطعه الدعيع، قائلًا: "مبابي يناسب الهلال، ولديه مشاركة عالمية في كأس العالم للأندية 2025، وكل شيء سيكون موفرًا له، سيشعر بالدلال والدلع في الهلال".
وتوج مبابي بجائزة هداف الدوري الفرنسي للموسم المنتهي 2023 – 2024، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
وأسهم مبابي في تسجيل 34 هدفًا خلال 29 مباراة في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، سجل 27 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.
وكان مبابي، ساعد فريقه باريس سان جيرمان، في حصد لقب الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، للمرة الثالثة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه.
وإجمالًا خلال رحلته مع باريس سان جيرمان منذ قدومه في موسم 2017- 2018، شارك مبابي في 306 مباريات، سجل خلالها 255 هدفًا وصنع 108 أخرى، وتوج بلقب الدوري الفرنسي 7 مرات و3 ألقاب لكأس فرنسا و3 ألقاب لكأس السوبر الفرنسي ولقبين لكأس الرابطة كأس الدوري الفرنسي.