كواليس اللقاء الأول بين محمد صلاح وحسام حسن في معسكر منتخب مصر

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن كواليس اللقاء الأول الذي جمع بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة.

وكان صلاح انضم إلى معسكر الفراعنة، صباح السبت، استعدادًا لخوض مواجهتي غينيا بيساو وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شوبير: "حدثت النهاية السعيدة وانضم صلاح لمنتخب مصر، وتواجد من العاشرة صباحًا من خلال تدريبات في الجيم، والتقى مع حسام وإبراهيم حسن واللقاء كان حميميًّا وجميلًا للغاية بين أسطورتين، صلاح نجم الكرة العربية وسفيرها الأول، وصاحب الأرقام القياسية".

وأضاف: "انتهت زوبعة الفنجان ولن يجد أحد أي حاجة يتحدث عنها بشأن خلاف حسام وإبراهيم مع صلاح، والآن المهم المساندة للمنتخب المصري، وصلاح تحدث مع اللاعبين وحفزهم لكي يحصلوا على 6 النقاط المقبلة للوصول للمونديال، وحسام وإبراهيم رحَّبا بصلاح بشدة كصاحب قيمة فنية، واللاعبون استقبلوا صلاح بشكل رائع فوق الوصف وهو نفسه كان مرتاحًا نفسيًّا".