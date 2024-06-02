كواليس اللقاء الأول بين محمد صلاح وحسام حسن في معسكر منتخب مصر
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن كواليس اللقاء الأول الذي جمع بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة.
وكان صلاح انضم إلى معسكر الفراعنة، صباح السبت، استعدادًا لخوض مواجهتي غينيا بيساو وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال شوبير: "حدثت النهاية السعيدة وانضم صلاح لمنتخب مصر، وتواجد من العاشرة صباحًا من خلال تدريبات في الجيم، والتقى مع حسام وإبراهيم حسن واللقاء كان حميميًّا وجميلًا للغاية بين أسطورتين، صلاح نجم الكرة العربية وسفيرها الأول، وصاحب الأرقام القياسية".
وأضاف: "انتهت زوبعة الفنجان ولن يجد أحد أي حاجة يتحدث عنها بشأن خلاف حسام وإبراهيم مع صلاح، والآن المهم المساندة للمنتخب المصري، وصلاح تحدث مع اللاعبين وحفزهم لكي يحصلوا على 6 النقاط المقبلة للوصول للمونديال، وحسام وإبراهيم رحَّبا بصلاح بشدة كصاحب قيمة فنية، واللاعبون استقبلوا صلاح بشكل رائع فوق الوصف وهو نفسه كان مرتاحًا نفسيًّا".
اتحاد الكرة
من جانبه، كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن كواليس ما دار بين صلاح وحسام في لقائهما الأول، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: "الموضوع باختصار، نجم يُدرك وجود نجم، حسام حسن يُدرك قيمة حضور نجم مثل محمد صلاح، التقيا بالأحضان وبعد التدريبات خرج صلاح مع حسام وإبراهيم، وتحدثا عن المرحلة المقبلة".
وأضاف: "صلاح انضم للمعسكر صباح أمس، الأمور كانت جيدة، هذا جاء ردًّا على كل ما كان يُثار في الآونة الأخيرة، بالفعل نحتاج صلاح وكل لاعبي المنتخب في المباراتين القادمتين من أجل التأهل لكأس العالم، لأن المهمة ليست سهلة، لم يعد هناك منتخب كبير ومنتخب صغير، الخريطة تغيرت".
وأردف: "نحتاج أن نُقاتل حتى الرمق الأخير لِنصل لكأس العالم، حضرت المران والروح كانت جيدة، وصول محمد صلاح جعل هناك دفعة معنوية كبيرة في المعسكر".
واكتملت صفوف المنتخب المصري بوصول صلاح آخر المنضمين ومن قبله محمد شريف.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
وشارك صلاح للمرة الأخيرة مع منتخب مصر خلال مواجهة غانا بكأس أمم أفريقيا الماضية خلال شهر يناير والتي تعرض خلالها للإصابة.
ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.
ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم الخميس الـ6 من يونيو، بينما يلعب مع غينيا بيساو يوم الـ10 من الشهر ذاته.