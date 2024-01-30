رد قوي من نيمار على تقارير زيادة وزنه (فيديو)
رد البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، على التقارير التي انتشرت الفترة الماضية إثر تداول صور وفيديو له في أحد أعياد الميلاد، وبدا فيه بوزن زائد.
وتعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مواجهة بين البرازيل وأوروغواي في 18 أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وأجرى بعدها عملية جراحية، أبعدته عن المباريات حتى الآن.
وحرص نيمار على نشر عدة فيديوهات، اليوم الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يواصل عملية تأهيله البدني إثر الإصابة والجراحة التي أجراها الفترة الماضية.
ونشر نيمار فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا بسخرية: "قولوا إني وزني زائد قليلاً ولكن أن تقولوا بأني سمين؟ لا أعتقد بأنني لست كذلك"، قبل أن يظهر عضلات بطنه في نهاية الفيديو، ليؤكد كذب التقارير التي تحدثت عن زيادة وزنه.
وانضم مهاجم السيليساو لصفوف الهلال، الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو، ووقع عقدا لمدة موسمين حتى صيف 2025.
وكانت إدارة الهلال أعلنت في وقت سابق أنها ستُسقط النجم البرازيلي من قائمة الفريق دون إجراء فسخ عقد بين الطرفين لقيد مواطنه رينان لودي بديلاً له في قائمة الـ 8 أجانب، لحين عودة نيمار للمشاركة مع الفريق.