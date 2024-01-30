رد قوي من نيمار على تقارير زيادة وزنه (فيديو)

رد البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، على التقارير التي انتشرت الفترة الماضية إثر تداول صور وفيديو له في أحد أعياد الميلاد، وبدا فيه بوزن زائد.

وتعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مواجهة بين البرازيل وأوروغواي في 18 أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وأجرى بعدها عملية جراحية، أبعدته عن المباريات حتى الآن.

وحرص نيمار على نشر عدة فيديوهات، اليوم الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يواصل عملية تأهيله البدني إثر الإصابة والجراحة التي أجراها الفترة الماضية.