كهربا يواسي زملاءه بالهجوم على فيتوريا
حرص محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب منتخب مصر والأهلي، على مواساة زملائه بعد توديع الفريق لبطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16، بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، مساء الأحد.
وظهر "الفراعنة" بأداء هزيل للغاية تحت قيادة فيتوريا، ليودع البطولة مبكرًا من دور الـ16.
وعلى مدار 4 مباريات في كأس الأمم الأفريقية، اهتزت شباك منتخب مصر 7 مرات.
ووجه "كهربا" حديثه لزملائه في الوقت الذي انتقد فيه مدربه البرتغالي روي فيتوريا، محملًا إياه مسؤولية الخروج من البطولة.
وقال كهربا للاعبين عقب المباراة في غرفة خلع الملابس: "عليكم ألا تحزنوا هذه مسؤولية المدرب، ولكن لم يقصر فيكم أحد".
ولم يشارك "كهربا" مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا سوى لدقائق قليلة في مواجهة الرأس الأخضر.
ولم يحقق منتخب مصر، أي انتصار في النسخة الحالية لأمم أفريقيا، وهو ما لم يحدث منذ نسخة 1992، حين ودع بعد الخسارة أمام زامبيا وغانا.
واستقبل منتخب مصر 7 أهداف في 4 مباريات، وهو أكثر معدل تهديفي استقبلته شباك الفراعنة منذ نسخة 1976، التي شهدت اهتزاز مرمى مصر 12 مرة في 6 مباريات.
وودع الفراعنة للمرة الثانية من ثمن النهائي، بعد نسخة 2019 التي أقيمت في مصر، وخرج المنتخب المصري آنذاك على يد جنوب أفريقيا.