كهربا يواسي زملاءه بالهجوم على فيتوريا

حرص محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب منتخب مصر والأهلي، على مواساة زملائه بعد توديع الفريق لبطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16، بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، مساء الأحد.

وظهر "الفراعنة" بأداء هزيل للغاية تحت قيادة فيتوريا، ليودع البطولة مبكرًا من دور الـ16.

وعلى مدار 4 مباريات في كأس الأمم الأفريقية، اهتزت شباك منتخب مصر 7 مرات.

ووجه "كهربا" حديثه لزملائه في الوقت الذي انتقد فيه مدربه البرتغالي روي فيتوريا، محملًا إياه مسؤولية الخروج من البطولة.