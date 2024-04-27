غولر يؤمن صدارة ريال مدريد للدوري الإسباني ويقوده لتخطي سوسيداد
سجل المهاجم التركي الشاب أردا غولر هدفًا لريال مدريد في شباك سوسيداد، أمن به صارة الفريق الملكي لجدول ترتيب الدوري الإسباني.
وحقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على ريال سوسيداد بهدف نظيف أحرزه أردا غولر، خلال مباراة الفريقين بالجولة 33 من الليغا الإسبانية.
وأحرز أردا غولر هدف ريال مدريد في الدقيقة 30 من تسديدة قوية.
فيما قام حكم اللقاء في الدقيقة 33 بإلغاء هدف لفريق سوسيداد عن طريق تاكيفوسا كوبو.
ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الإسباني لكرة القدم برصيد 84 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة، ولكن يبقى للفريق الكتالوني مباراة أقل.
بينما ظل ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 51 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: