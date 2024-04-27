غولر يؤمن صدارة ريال مدريد للدوري الإسباني ويقوده لتخطي سوسيداد

وحقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على ريال سوسيداد بهدف نظيف أحرزه أردا غولر، خلال مباراة الفريقين بالجولة 33 من الليغا الإسبانية.

وأحرز أردا غولر هدف ريال مدريد في الدقيقة 30 من تسديدة قوية.

فيما قام حكم اللقاء في الدقيقة 33 بإلغاء هدف لفريق سوسيداد عن طريق تاكيفوسا كوبو.