حاربه مورينيو.. من هو عبد الستار صبري الذي يفضله المصريون على كريستيانو رونالدو؟

أثار سمير كمونة، مدافع منتخب مصر الأسبق، جدلًا بعد تصريحاته التي أكد خلالها أن زميله السابق في صفوف الفراعنة عبد الستار صبري أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الحالي.

وقال كمونة لإذاعة (أون سبورت) إن صبري أكثر مهارة من رونالدو موضحًا أن الأخير يتميز فقط أنه يتحرك دائمًا لهز شباك المنافسين ويسعى لتسجيل الأهداف.