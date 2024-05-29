ماذا يفصل رونالدو عن بلوغ 1000 هدف في مسيرته الكروية؟
يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ بعدما حصد لقب هداف دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي.
وسجل رونالدو في الدوري السعودي هذا الموسم 35 هدفًا ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد في التاريخ.
وأضاف رونالدو إلى خزائن إنجازاته لقب هداف دوري روشن السعودي بينما يبقى النجم البرتغالي متعطشًا للمزيد من الألقاب والإنجازات والأرقام القياسية.
ويستعد كريستيانو رونالدو لخوض مباراته الأخيرة مع النصر هذا الموسم أمام الهلال يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأصبح رونالدو على أعتاب الوصول لإنجاز فريد بتسجيل 1000 هدف في مشواره الكروي.
وسجل رونالدو حتى الآن في مسيرته الكروية 893 هدفًا بعدما سجل بقميص ريال مدريد الإسباني 450 هدفًا خلال 438 مباراة.
وأحرز رونالدو أيضًا 145 هدفًا خلال 346 مباراة بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي كما أنه سجل مع يوفنتوس الإيطالي 101 هدفًا خلال 134 مباراة وسجل أيضًا 58 هدفًا بقميص النصر السعودي.
ويتبقى أمام رونالدو 107 هدفًا للوصول إلى هدفه رقم 1000 في مسيرته الكروية وهو ما يسعى النجم البرتغالي لتحقيقه في المرحلة القادمة.
ويخوض رونالدو منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) مع منتخب البرتغال.