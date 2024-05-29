ماذا يفصل رونالدو عن بلوغ 1000 هدف في مسيرته الكروية؟

وأحرز رونالدو أيضًا 145 هدفًا خلال 346 مباراة بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي كما أنه سجل مع يوفنتوس الإيطالي 101 هدفًا خلال 134 مباراة وسجل أيضًا 58 هدفًا بقميص النصر السعودي.

ويتبقى أمام رونالدو 107 هدفًا للوصول إلى هدفه رقم 1000 في مسيرته الكروية وهو ما يسعى النجم البرتغالي لتحقيقه في المرحلة القادمة.

ويخوض رونالدو منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) مع منتخب البرتغال.