غوارديولا يغلق الباب أمام العودة لتدريب برشلونة
أغلق بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، باب العودة مجددًا لقيادة برشلونة في المستقبل، في الوقت الذي طلب فيه دعم المدرب الجديد الألماني هانزي فليك.
وينتهي عقد بيب مع مانشستر سيتي في 30 يونيو 2025، وكانت هناك تلميحات من المدرب الكتالوني عن الرحيل.
وحقق غوارديولا خلال مسيرته التدريبية، التي بدأها مع نادي برشلونة الإسباني في 2008، العديد من الألقاب المحلية والقارية.
وتمكن غوارديولا من حصد 14 لقبًا مع برشلونة، خلال الفترة بين 2008 و2012.
وقال غوارديولا في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "عودتي لقيادة برشلونة مستقبلا باب مغلق".
وتظل السداسية التاريخية عام 2009 هي الخالدة في مسيرة بيب رفقة البارسا.
وكان برشلونة تحت قيادة غوارديولا أول فريق في التاريخ يحقق السداسية في عام واحد.
وعن مستقبل لاعبه في مانشستر سيتي برناردو سيلفا، أشار إلى أن "هناك شائعات كثيرة في الصحافة بشأنه، لكن لم يتواصل معنا أي نادٍ من أجله".
وتابع: "لم نتلق أي محادثات من جانب برشلونة أو أي نادٍ آخر للتعاقد مع برناردو سيلفا، فهو لاعب رائع وآمل أن يبقى معنا في مانشستر سيتي".
عقد برناردو سيلفا سينتهي مع مانشستر سيتي صيف عام 2026.
وعن مدرب برشلونة الجديد، هانزي فليك، شدد: "علينا أن نمنحه الوقت الكافي من أجل تكوين مشروعه".
وتدور الشكوك بشأن مستقبل غوارديولا الذي ينتهي عقده مع النادي حتّى 2025، وذلك بعد التتويج بلقب الدوري لمرة رابعة توالياً، بعد موسمٍ على قيادته الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وأقر المدرب الإسباني مؤخرا بصعوبة إيجاد حافزٍ بعد كل هذا النجاح المتواصل.
وفاز غوارديولا بلقب الدوري ست مراتٍ مع سيتي خلال السنوات السبع الماضية، بالإضافة إلى دوري الأبطال، وفاز في كأس العالم للأندية وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة أربع مرات.