غوارديولا يغلق الباب أمام العودة لتدريب برشلونة

أغلق بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، باب العودة مجددًا لقيادة برشلونة في المستقبل، في الوقت الذي طلب فيه دعم المدرب الجديد الألماني هانزي فليك.

وينتهي عقد بيب مع مانشستر سيتي في 30 يونيو 2025، وكانت هناك تلميحات من المدرب الكتالوني عن الرحيل.

وحقق غوارديولا خلال مسيرته التدريبية، التي بدأها مع نادي برشلونة الإسباني في 2008، العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وتمكن غوارديولا من حصد 14 لقبًا مع برشلونة، خلال الفترة بين 2008 و2012.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "عودتي لقيادة برشلونة مستقبلا باب مغلق".

وتظل السداسية التاريخية عام 2009 هي الخالدة في مسيرة بيب رفقة البارسا.

وكان برشلونة تحت قيادة غوارديولا أول فريق في التاريخ يحقق السداسية في عام واحد.