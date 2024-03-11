مفاجأة مدوية.. حسام حسن يدرس استبعاد محمد صلاح بشكل دائم

يدرس حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اتخاذ موقف صارم تجاه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي طلب عدم الانضمام لقائمة الفراعنة في التجمع المقبل الذي سينطلق يوم الـ13 من مارس الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة ودية تقام في دولة الإمارات.

واندلعت أزمة بين منتخب مصر ونادي ليفربول بسبب محمد صلاح، إذ توجَّه النادي الإنجليزي بطلب للمنتخب لمنع استدعاء اللاعب لمعسكر مارس، ولكن حسام حسن أعلن قائمة المحترفين على رأسهم النجم المصري.

ثم خرج إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بتصريحات جديدة ليؤكد أن صلاح هو مَن رفض التواجد في المعسكر المقبل، مفضلًا التواجد مع ناديه، قائلًا: "محمد صلاح يرى أنه من الأفضل له أن يتدرَّب مع فريقه.. هذا بناءً على تفكيره أو تفكير ليفربول، مش هنجيب حد غصب عنه، هو تقدم بطلب رسمي كي لا يتواجد في الفترة الحالية، وهذا ما توصلنا إليه".