مفاجأة مدوية.. حسام حسن يدرس استبعاد محمد صلاح بشكل دائم
يدرس حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اتخاذ موقف صارم تجاه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي طلب عدم الانضمام لقائمة الفراعنة في التجمع المقبل الذي سينطلق يوم الـ13 من مارس الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة ودية تقام في دولة الإمارات.
واندلعت أزمة بين منتخب مصر ونادي ليفربول بسبب محمد صلاح، إذ توجَّه النادي الإنجليزي بطلب للمنتخب لمنع استدعاء اللاعب لمعسكر مارس، ولكن حسام حسن أعلن قائمة المحترفين على رأسهم النجم المصري.
ثم خرج إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بتصريحات جديدة ليؤكد أن صلاح هو مَن رفض التواجد في المعسكر المقبل، مفضلًا التواجد مع ناديه، قائلًا: "محمد صلاح يرى أنه من الأفضل له أن يتدرَّب مع فريقه.. هذا بناءً على تفكيره أو تفكير ليفربول، مش هنجيب حد غصب عنه، هو تقدم بطلب رسمي كي لا يتواجد في الفترة الحالية، وهذا ما توصلنا إليه".
وقال مصدر خاص لـ"إرم نيوز"، اليوم الإثنين، إن "حسام حسن يدرس بجدية عدم استدعاء محمد صلاح لمعسكرات الفريق المقبلة".
وأضاف المصدر: "حسام وإبراهيم حسن أبديا انزعاجهما الشديد من عدم تواصل محمد صلاح معهما أو الاعتذار لهما عن عدم الحضور ويريان أن تصرفه قلة تقدير لتاريخهما".
وتابع: "حتى هذه اللحظة ومنذ تولى حسام حسن مسؤولية تدريب منتخب مصر لم يتواصل مع صلاح وفشلت كل محاولات التواصل بين الطرفين، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يعتبر هو حلقة الوصل مع صلاح وينسق معه كل شيء بشأن هذه الأزمة".
وتأتي هذه الأزمة خلافًا للتصريحات التلفزيونية التي قالها وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، مساء أمس، إذ أوضح: "صلاح سيغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل لكنه سيتواجد بشكل طبيعي في التوقف الدولي لشهر يونيو وهو الأهم والذي سنلعب خلاله تصفيات كأس العالم".
وشدد: "صلاح لا يمانع نهائيًّا في الانضمام لمنتخب مصر في أي وقت من الأوقات، والعكس تمامًا هو الصحيح، صلاح يحب الانضمام للمنتخب والمشاركة معه ويتمنى ويسعى لتحقيق الإنجازات بقميص الفراعنة".
وشارك محمد صلاح في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بتعادل الفريقين.
ويستعد منتخب مصر، لدخول معسكر مغلق يوم الـ12 من مارس لخوض دورة ودية في الإمارات، في الفترة من الـ22 حتى الـ26 من مارس الجاري، بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا.