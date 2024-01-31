بديل مبابي في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن البديل المحتمل، الذي يسعى باريس سان جيرمان لضمه، تحسبا لرحيل كيليان مبابي، نجم الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسينتهي العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الحالي، في صيف 2024، حيث يسعى ريال مدريد بقوة إلى ضمه.

ورفض مبابي فكرة تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي، الصيف الماضي؛ ما تسبب في توتر العلاقات بينه وبين مسؤولي النادي.

ومع مرور الأيام، تزداد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل اللاعب، خاصة وأنه سيكون متاحًا بالمجان بمجرد انتهاء عقده الحالي.