بديل مبابي في باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية عن البديل المحتمل، الذي يسعى باريس سان جيرمان لضمه، تحسبا لرحيل كيليان مبابي، نجم الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وسينتهي العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الحالي، في صيف 2024، حيث يسعى ريال مدريد بقوة إلى ضمه.
ورفض مبابي فكرة تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي، الصيف الماضي؛ ما تسبب في توتر العلاقات بينه وبين مسؤولي النادي.
ومع مرور الأيام، تزداد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل اللاعب، خاصة وأنه سيكون متاحًا بالمجان بمجرد انتهاء عقده الحالي.
وذكرت صحيفة "آس"، أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت تفكر في عصر ما بعد مبابي، حيث استهلت عملية البحث عن الخيارات المتاحة في سوق اللاعبين الحاليين، من أجل تعويض رحيله المحتمل.
وأوضحت أن هناك عدة لاعبين على طاولة النادي الفرنسي حاليًا، أبرزهم البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، الذي تبلغ قيمته 175 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، يمكن أن يلعب دوراً رئيساً مع سان جيرمان، في المواسم المقبلة، كما أن إدارة ميلان لن تمانع رحيل مهاجمها البرتغالي، مقابل الحصول على 100 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيف المقبل.
وكان لياو بدوره قد رد على هذه التقارير، في تصريحات لموقع "فوتبول إيطاليا"، قائلا: "لم أفكر أبدًا في مغادرة ميلان.. لقد ساعدني هذا النادي على النمو والنضج، واجهت صعوبات في البداية.. ليس الأمر كما يبدو على التلفاز".