تونس تتعادل مع مالي في كأس أمم أفريقيا

لكن تقدم مالي لم يستغرق طويلا بعد أن أدرك حمزة رفيعة التعادل لتونس في الدقيقة 20 بعد فاصل من الكرات المتبادلة بين أقدام لاعبي تونس انتهت بتمريرة أرضية من علي عابدي من جهة اليسار قابلها رفيعة بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى بعدما أخفق الحارس في التعامل معها.

وتبادل منتخب تونس الهجمات مع مالي في الشوط الأول قبل أن يظهر التفوق البدني والفني الواضح للمنافس في الشوط الثاني.

ورفعت مالي رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة، بينما حصدت تونس أول نقطة.

وسيلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وناميبيا ضمن المجموعة ذاتها غدا الأحد.