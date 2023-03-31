تعافت من السرطان.. حارسة تشيلسي تقود فريقها لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

قادت الألمانية آن كاترين بيرغر حارسة تشيلسي فريقها إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد الفوز على حامل اللقب أولمبيك ليون بعد ليلة الدراما الرائعة في ستامفورد بريدج بفضل تألق بيرغر المتعافية من مرض السرطان في الغدة الدرقية.

وأنقذت آن كاترين بيرغر البالغ عمرها 32 عاما ركلتي ترجيح لصالح تشيلسي بما في ذلك ركلة الجزاء الحاسمة من الأمريكية ليندسي هوران، لإثارة مشاهد احتفالية جامحة وضمان وجود فريقين إنجليزيين في دور الأربعة للمسابقة القارية للمرة الأولى منذ عام 2018.

كما أنقذت بيرغر ركلة جزاء من ويندي رينارد قائدة المنتخب الفرنسي، لكن جيس كارتر حافظت على أعصابها لتسجل من ركلة الجزاء الخامسة لتشيلسي قبل أن تتصدى بيرغر لركلة هوران.