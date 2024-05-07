كيليان مبابي ونجوم بي آس جي في مواجهة حاسمة أمام دورتموند
كيليان مبابي ونجوم بي آس جي في مواجهة حاسمة أمام دورتموندمتداولة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مباراة سان جيرمان وبوروسيا دورتموند ستكشف المتأهل الاول لنهائي ويمبلي

تستقطب مواجهة ملعب حديقة الأمراء بباريس مساء اليوم الثلاثاء كل أنظار متابعي كرة القدم، وذلك عندما يلتقي باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث سيكون رفاق النجم كيليان مبابي مطالبين بالفوز بفارق هدفين على الأقل للعبور إلى النهائي المقرر في الأول من يونيو المقبل على ستاد ويمبلي الشهير.

وفي في الملاعب العربية، ستكون هناك 3 مواجهات قوية، أبرزها في الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وفي ما يلي مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان VS بوروسيا دورتموند ، الساعة 22:00، على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري المغربي:

نهضة بركان VS المغرب التطواني الساعة 22:00، على قناة الرياضية 3 المغربية

الدوري الإماراتي للمحترفين:

الوحدة VS النصر، الساعة 19.45 ، على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري:

الأهلي VS الاتحاد السكندري الساعة 19.00 على قناة ONE TIME SPORTS

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دوري أبطال أوروبا

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