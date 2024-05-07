مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستقطب مواجهة ملعب حديقة الأمراء بباريس مساء اليوم الثلاثاء كل أنظار متابعي كرة القدم، وذلك عندما يلتقي باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث سيكون رفاق النجم كيليان مبابي مطالبين بالفوز بفارق هدفين على الأقل للعبور إلى النهائي المقرر في الأول من يونيو المقبل على ستاد ويمبلي الشهير.

وفي في الملاعب العربية، ستكون هناك 3 مواجهات قوية، أبرزها في الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وفي ما يلي مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: