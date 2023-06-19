هانز فليك: ألمانيا في الطريق الصحيح ولا يمكننا ضمان شيء في يورو 2024

ودفع هذا مشجعي ألمانيا لإطلاق صيحات الاستهجان بعد التعادل 3/3 مع أوكرانيا والخسارة 0/1 أمام بولندا، لكن بالنسبة لفليك فإن كل ذلك يمثل جزءا من عملية تطور الفريق.

وقال فليك اليوم الإثنين: "نحن كجهاز فني، وخاصة أنا، نؤمن بالطريق الذي نسير فيه، نشهد تقدما حتى إذا نظر البعض إلى النتيجة ضد بولندا بشكل سلبي".

وحول فرص ألمانيا في الفوز بلقب يورو 2024 على أرضها العام المقبل، قال فليك الذي تولى المسؤولية في 2021: "لا يمكننا ضمان أي شيء، للأسف هذا هو الحال في كرة القدم هذه الأيام.. أصبح الفوز أكثر صعوبة".

يشار إلى أن فوز بولندا على ألمانيا هو الثاني فقط عليها خلال 90 عاما، وفازت ألمانيا في ثلاث مباريات فقط في آخر عشر مباريات.