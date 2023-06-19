هانز فليك: ألمانيا في الطريق الصحيح ولا يمكننا ضمان شيء في يورو 2024
قال هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا إن نتائج المانشافت المخيبة للآمال هي جزء من عملية تجعل المنتخب مستعدا في الوقت المناسب للبطولة القارية.
وجاءت تصريحات فليك قبل أقل من عام واحد من استضافة بلاده أمم أوروبا 2024.
وخرج منتخب ألمانيا من الدور الأول بكأس العالم 2022 وهو الأمر الذي حدث للمرة الثانية على التوالي.
ومنذ ذلك الحين فاز منتخب ألمانيا مرة واحدة في أربع مباريات دولية وكانت على حساب بيرو وديا.
ودفع هذا مشجعي ألمانيا لإطلاق صيحات الاستهجان بعد التعادل 3/3 مع أوكرانيا والخسارة 0/1 أمام بولندا، لكن بالنسبة لفليك فإن كل ذلك يمثل جزءا من عملية تطور الفريق.
وقال فليك اليوم الإثنين: "نحن كجهاز فني، وخاصة أنا، نؤمن بالطريق الذي نسير فيه، نشهد تقدما حتى إذا نظر البعض إلى النتيجة ضد بولندا بشكل سلبي".
وحول فرص ألمانيا في الفوز بلقب يورو 2024 على أرضها العام المقبل، قال فليك الذي تولى المسؤولية في 2021: "لا يمكننا ضمان أي شيء، للأسف هذا هو الحال في كرة القدم هذه الأيام.. أصبح الفوز أكثر صعوبة".
يشار إلى أن فوز بولندا على ألمانيا هو الثاني فقط عليها خلال 90 عاما، وفازت ألمانيا في ثلاث مباريات فقط في آخر عشر مباريات.
وقال فليك إنه كان يريد متابعة طاقة لاعبيه خلال الشوط الثاني أمام بولندا حيث نجحت ألمانيا في صناعة عدة فرص للتعادل.
وقال: "نريد أن نواصل مسيرتنا، يتعين علينا الآن تحقيق النجاح ومحاولة الفوز ضد كولومبيا".
وأضاف "عندها يمكن أن نحصل على نهاية إيجابية لهذه المباريات لكن التطور سيستمر. في سبتمبر ستكون الأمور مختلفة تماما".
ويستضيف منتخب ألمانيا مباراتين وديتين أمام اليابان وفرنسا في سبتمبر ثم يواجه الولايات المتحدة وديا في أكتوبر.
وقال فليك: "لدينا بطولة أوروبا، سنستعد لذلك حتى تتمكن أيضا من الاحتفال.. هذا هو الممتع، ما يحدث الآن هو جزء من كرة القدم، وجزء من الحياة، لكنني سأواصل طريقي دون تنازلات، لا يسعني إلا أن أقول إنني مقتنع بأننا سنحقق التطور المطلوب".