تقرير: كلوب سيقبل برحيل محمد صلاح عن ليفربول ولكن الموسم المقبل
كشفت صحيفة "ميرور" أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، متمسك ببقاء الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، هذا الموسم، ولكن سيقبل برحيله في الصيف المقبل.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد: "يورغن كلوب متخوّف من عرض الاتحاد الجديد المزمع تقديمه للاعب في الأيام المقبلة، ويأمل المدرب أن يتمالك ملاك النادي أعصابهم ويقوموا برفض العرض، هو يعلم أن صلاح سيرحل في نهاية المطاف لكن يأمل ببقائه لموسم آخر".
وأشار التقرير إلى أن كلوب سيوافق على انتقال صلاح إلى السعودية الصيف المقبل، "إذ سيكون الانتقال وقتذاك حتميًّا".
ويسعى مسؤولو نادي الاتحاد السعودي بكل قوة لضم صلاح لكتيبة الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات في دوري روشن للمحترفين، يوم الخميس المقبل.
وقدَّم الاتحاد أكثر من عرض خرافي لليفربول من أجل السماح للنجم المصري بالرحيل، كان آخرها عرضًا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، يوم الجمعة الماضي، كما أشارت عدة تقارير سعودية.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 2025.
ويستعد اللاعب المصري مع ليفربول لخوض مباراة أستون فيلا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.