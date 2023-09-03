تقرير: كلوب سيقبل برحيل محمد صلاح عن ليفربول ولكن الموسم المقبل

كشفت صحيفة "ميرور" أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، متمسك ببقاء الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، هذا الموسم، ولكن سيقبل برحيله في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد: "يورغن كلوب متخوّف من عرض الاتحاد الجديد المزمع تقديمه للاعب في الأيام المقبلة، ويأمل المدرب أن يتمالك ملاك النادي أعصابهم ويقوموا برفض العرض، هو يعلم أن صلاح سيرحل في نهاية المطاف لكن يأمل ببقائه لموسم آخر".