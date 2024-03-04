هاتريك أيمن حسين يقود القوة الجوية للفوز على النفط في الدوري العراقي
سجل أيمن حسين ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليقود القوة الجوية للفوز 4/1 على النفط، اليوم الإثنين، في الجولة الـ18 من الدوري العراقي.
تقدم سامسون دير غباديبو للنفط في الدقيقة الثامنة، لكن القوة الجوية أنهى الشوط الأول متقدما 2/1، بعدما سجل حسين جبار هدفا في الدقيقة 17، وأيمن حسين هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 43.
وعاد أيمن حسين وسجل الهدف الثاني له والثالث للقوة الجوية في الدقيقة 53، وسجل الهدف الثالث له والرابع للقوة الجوية في الدقيقة 68، بعدما سدد ضربة جزاء صدها حارس النفط، لكنها ارتدت منه ليضعها أيمن حسين في المرمى.
وحقق القوة الجوية الفوز الـ13 في 18 مباراة، وتعادل خمس مرات ولم يخسر، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في صدارة جدول الترتيب.
في المقابل، تكبّد النفط الخسارة الرابعة، وتعادل ثماني مرات، وحقق الفوز خمس مرات، وجمّدت الخسارة رصيده عند 23 نقطة في المركز العاشر.
ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية مع أمانة بغداد ودهوك في الدوري العراقي، قبل مواجهة النجف في دور الـ16 من كأس العراق.
ويسعى القوة الجوية لاستعادة لقب الدوري العراقي، الذي حققه الشرطة في الموسمين الماضيين.