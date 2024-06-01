ميدو يعلق على ظهور محمد صلاح في معسكر منتخب مصر بطريقة ساخرة
علّق أحمد حسام (ميدو)، نجم منتخب مصر السابق، على ظهور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في معسكر الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن لأول مرة.
وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر في شهر مارس الماضي بناء على طلبه بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة غانا ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.
وراجت أنباء عديدة حول خلاف بين صلاح وحسام حسن خاصة أن الأخير انتقد نجم ليفربول لمغادرته بعثة الفراعنة في كوت ديفوار أثناء البطولة القارية للعلاج في إنجلترا.
وظهر صلاح في معسكر منتخب مصر وهو "شبه أصلع الشعر" في مشهد غير مألوف لنجم الريدز.
وكتب ميدو معلقًا على ظهور صلاح عبر منصة إكس:" بصراحة صلاح "قدم السبت" وحلق شعره كي لا تكون هناك أي حساسيات".
وتبدو رسالة ميدو ساخرة إشارة إلى كون حسام حسن مدرب منتخب مصر أصلع الشعر.
وتابع مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق: "إن شاء الله منتخبنا في الطريق الصحيح، لدينا مواجهتان حياة أو موت إن شاء الله حضور جمهورنا وروح اللاعبين يمهدوا طريق جديد للمنتخب ليس فقط للوصول لمونديال 2026 ولكن لصناعة تاريخ كبير تحت قيادة صلاح والتوأم".
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.