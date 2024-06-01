ميدو يعلق على ظهور محمد صلاح في معسكر منتخب مصر بطريقة ساخرة

وراجت أنباء عديدة حول خلاف بين صلاح وحسام حسن خاصة أن الأخير انتقد نجم ليفربول لمغادرته بعثة الفراعنة في كوت ديفوار أثناء البطولة القارية للعلاج في إنجلترا.

وظهر صلاح في معسكر منتخب مصر وهو "شبه أصلع الشعر" في مشهد غير مألوف لنجم الريدز.