صفقتان في الطريق.. رصد ديكو في مقابلة مع مسؤولي مانشستر يونايتد (صور)
كشفت تقارير صحفية عن صور للبرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة في مقابلة مع بعض مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ووفقا للتقرير فإن ديكو استقبل اثنين من مسؤولي مانشستر يونايتد في برشلونة.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن الأمر ربما تطرق لاثنين من لاعبي مانشستر يونايتد بعد تزايد الجدل حول مستقبلهم خلال الفترة الأخيرة.
وبرز اسم الثنائي مايسون غرينود لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى خيتافي والذي يقدم مستويات كبيرة، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي أنتوني الذي ابتعد عن التشكيل الأساسي لفريقه.
وحسب "ذا صن"، فإن برشلونة مرشح بارز للتعاقد مع غرينود الذي يرغب في الاستمرار في إسبانيا وعدم العودة إلى إنجلترا حاليًّا، بعد تأقلمه هناك بشكل كبير.
وأبدت أندية إسبانية عديدة رغبتها في التعاقد مع اللاعب بعد تألقه منذ انطلاق الموسم.
أما أنتوني، فقد خرج تدريجيًّا من حسابات المدرب إيريك تين هاغ بعدما تراجع مستواه إلى حد كبير منذ انطلاق الموسم، عقب المشكلة التي مر بها مع صديقته.
ويبحث برشلونة عن صفقات رخيصة ليتمكن من دعم صفوفه الموسم القادم، في ظل أزمة مالية سوف تقلل من إنفاقه إلى حد كبير.