صفقتان في الطريق.. رصد ديكو في مقابلة مع مسؤولي مانشستر يونايتد (صور)

كشفت تقارير صحفية عن صور للبرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة في مقابلة مع بعض مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا للتقرير فإن ديكو استقبل اثنين من مسؤولي مانشستر يونايتد في برشلونة.