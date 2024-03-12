أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك عالميا.. ما ترتيب رونالدو وميسي ومبابي؟

نشرت مجلة "أونز مونديال" الفرنسية، الاثنين، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات (هاتريك) في العالم خلال القرن الحادي والعشرين، التي لم تشهد الكثير من المفاجآت؛ باعتبار أن أسطورتي الكرة العالمية في آخر عشرين عاما، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، هما من سيطرا على كل الأرقام اللافتة وبفارق كبير عن نجوم آخرين.

وتضمنت القائمة، التي أوردتها الصحيفة الفرنسية، 15 لاعبا في العالم كانوا أكثر من توصل لتحقيق الهاتريك، فقد حل الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لاعب ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس سابقا، في المركز 15 برصيد 12 هاتريك على امتداد مسيرته، متساويًا مع الفرنسي وسام بن يدر مهاجم موناكو، وخلف الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم 2022، برصيد 13 هاتريك.

وتضمنت القائمة نجوما آخرين على غرار النرويجي إيرلينغ هالاند الذي حقق 14 هاتريك في ظرف أقل من خمس سنوات، والسويدي زلاتان إيراهيموفيتش (17)، والأروغوايانيين إدينسون كافاني (15) ولويس سواريز (20)، والأرجنتيني سرجيو أغويرو (18)، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي يحتل المركز الثامن برصيد 18 هاتريك.

وحل في المركز الرابع لأبطال الهاتريك الإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونخ الألماني برصيد 21 هاتريك، وراء الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (31 هاتريك)، فيما يحتل ليونيل ميسي المركز الثاني برصيد 57 هاتريك على امتداد مسيرته، سواء في منتخب التانغو أو مع أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي الأمريكي فريقه الحالي.

ومن دون مفاجآت، تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في القرن 21، بـ60 هاتريك كانت بدايتها عام 2008، بقميص مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد.

وكان أشهر هاتريك لصاروخ ماديرا مع منتخب البرتغال، في شباك نظيره السويدي، في إياب الملحق لتصفيات مونديال 2014، عندما خطف الفوز والتأهل 3ـ 2 في مباراة تحبس الأنفاس، وبعدها بأربع سنوات قاد البرتغال لتعادل مثير 3 ـ3 في مونديال 2018، موقّعا على ثلاثية كاملة.