سقط بشكل خطير.. تدخل عنيف من لاعب تولوز على مبابي (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء الأحد، تدخلا خطيرا من المغربي زكريا أبوخلال، نجم تولوز، على كيليان مبابي في آخر مبارياته مع الفريق الفرنسي.

وأفسد فريق تولوز احتفالات باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في المباراة الأخيرة لنجمه كيليان مبابي على ملعب "حديقة الأمراء"، حين أسقطه 3-1، مساء الأحد، في المرحلة الـ33 للمسابقة.

ويغادر مبابي ناديه بعد 7 أعوام من دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقع أن تكون ريال مدريد الإسباني.