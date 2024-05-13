سقط بشكل خطير.. تدخل عنيف من لاعب تولوز على مبابي (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت فريقي باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء الأحد، تدخلا خطيرا من المغربي زكريا أبوخلال، نجم تولوز، على كيليان مبابي في آخر مبارياته مع الفريق الفرنسي.
وأفسد فريق تولوز احتفالات باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في المباراة الأخيرة لنجمه كيليان مبابي على ملعب "حديقة الأمراء"، حين أسقطه 3-1، مساء الأحد، في المرحلة الـ33 للمسابقة.
ويغادر مبابي ناديه بعد 7 أعوام من دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقع أن تكون ريال مدريد الإسباني.
وتلقى سان جيرمان خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، فتوقف رصيده عند 70 نقطة، فيما دخل تولوز قائمة العشرة الأوائل بفوزه الحادي عشر، رافعا فيه رصيده إلى 43 نقطة.
وخلال أحداث اللقاء تدخل زكريا أبوخلال بشكل قوي على قدم مبابي، الذي كان يستحوذ على الكرة، ليسقط النجم الفرنسي بشكل خطير على الأرض وبدا متألما، ولكن في النهاية مرت الكرة بسلام وظهر اللاعب يحتفل بلقب الدوري الفرنسي مع زملائه دون أي إصابة.
وكانت مباراة الأمس رقم 307 لمبابي مع النادي الباريسي بمختلف المسابقات، منذ ارتداء قميص الفريق في موسم 2018/2017.
وسجّل كيليان 255 هدفًا، وقدم 108 تمريرات حاسمة، وحقق 13 لقبًا مع الفريق، أبرزها: الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي.