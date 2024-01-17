كريم بنزيما يدرس الرحيل إلى الدوري الإنجليزي
فجرت شبكة (ESPN) مفاجأة بشأن مصير الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي، والذي انضم إليه مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.
ويغيب بنزيما عن معسكر نادي الاتحاد السعودي، المقام في الإمارات، ويستمر حتى نهاية يناير الجاري.
ونقلت الشبكة عن مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي بأن كريم بنزيما يسعى للرحيل عن صفوف فريق اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الجارية.
وقالت: "يستكشف كريم بنزيما خياراته في فترة الانتقالات لشهر يناير بعد ستة أشهر مخيبة للآمال في نادي الاتحاد السعودي".
وعن وجهة الرحيل قالت: "يمكن أن يكون الدوري الإنجليزي الممتاز خيارًا لبنزيما، إذ أبدت أندية متعددة، بما في ذلك تشيلسي، اهتمامًا بالمهاجم المخضرم".
يذكر أن بنزيما انتقل إلى الاتحاد في الصيف الماضي، في صفقة مجانية، عقب رحيله عن ريال مدريد.
وخلال الموسم الحالي أحرز كريم بنزيما 12 هدفًا، وقدَّم 5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة لعبها مع الاتحاد، عبر جميع المسابقات.
ويعاني بنزيما خلال الفترة الماضية مع فريقه؛ بسبب تراجع مستواه، وأشارت عدة تقارير إلى أن النجم الفرنسي يدرس الرحيل عن الاتحاد.