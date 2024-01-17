كريم بنزيما يدرس الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

يذكر أن بنزيما انتقل إلى الاتحاد في الصيف الماضي، في صفقة مجانية، عقب رحيله عن ريال مدريد.

وخلال الموسم الحالي أحرز كريم بنزيما 12 هدفًا، وقدَّم 5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة لعبها مع الاتحاد، عبر جميع المسابقات.

ويعاني بنزيما خلال الفترة الماضية مع فريقه؛ بسبب تراجع مستواه، وأشارت عدة تقارير إلى أن النجم الفرنسي يدرس الرحيل عن الاتحاد.