مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء السبت نحو مدينة يوكوهاما اليابانية حيث يدور لقاء الذهاب ضمن نهائي دوري أبطال آسيا بين يوكوهاما الياباني والعين الإماراتي، فيما سيكون الموعد في الدوري الإنجليزي بين فولهام والمتصدر مانشستر سيتي الذي يسعي إلى أخذ الفارق عن منافسه على اللقب أرسنال.

وفي الدوري الإيطالي يلتقي الميلان مع كالياري، أما في الملاعب الإسبانية فيستضيف غرناطة، البطل المتوج السبت الماضي ريال مدريد.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإسباني:

غرناطة ـ ريال مدريد، الساعة 7.30 مساء، على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي:

فولهام ـ مانشستر سيتي، الساعة 02:30، على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام ـ بيرنلي، الساعة 05.00، على قناة beIN Sports HD 1.

نوتنغهام ـ تشيلسي، الساعة :7:30، على قناة beIN Sports HD1

الدوري الألماني:

ماينز ـ بوروسيا دورتموند، الساعة 07.30 مساء، على قناة beIN Sports HD 2