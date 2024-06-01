ضمت 4 عرب.. الكشف عن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوروبا

نشر موقع "صوفاسكور" (SOFASCORE) الدولي المتخصص في الإحصائيات الخاصة بلاعبي كرة القدم التشكيلة المثالية للّاعبين الأفارقة المحترفين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا لموسم 2023 ـ 2024.

وضمت التشكيلة التي اقتصرت على أكبر خمس بطولات محلية في أوروبا (إنجلترا ـ إسبانيا ـ إيطاليا ـ ألمانيا ـ فرنسا) 4 لاعبين عرب وهم: نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، ومواطنه عمر مرموش، لاعب خط وسط إنتراخت فرانكفورت، بجانب المدافع الدولي المغربي لباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، والجزائري ريان آيت نوري، مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي.

وينشر موقع "سوفاسكور" بشكل دوري بيانات رسمية بالأرقام حول أداء اللاعبين في كل دوريات العالم وخاصة الدوريات الكبرى، فضلا عن اختياره التشكيلة المثالية في أكبر الدوريات والتشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوروبا.