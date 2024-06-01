ضمت 4 عرب.. الكشف عن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوروبا
نشر موقع "صوفاسكور" (SOFASCORE) الدولي المتخصص في الإحصائيات الخاصة بلاعبي كرة القدم التشكيلة المثالية للّاعبين الأفارقة المحترفين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا لموسم 2023 ـ 2024.
وضمت التشكيلة التي اقتصرت على أكبر خمس بطولات محلية في أوروبا (إنجلترا ـ إسبانيا ـ إيطاليا ـ ألمانيا ـ فرنسا) 4 لاعبين عرب وهم: نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، ومواطنه عمر مرموش، لاعب خط وسط إنتراخت فرانكفورت، بجانب المدافع الدولي المغربي لباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، والجزائري ريان آيت نوري، مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي.
وينشر موقع "سوفاسكور" بشكل دوري بيانات رسمية بالأرقام حول أداء اللاعبين في كل دوريات العالم وخاصة الدوريات الكبرى، فضلا عن اختياره التشكيلة المثالية في أكبر الدوريات والتشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوروبا.
وتصدر تشكيلة اللاعبين الأفارقة المثالية في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا نجم أتالانتا الإيطالي ومنتخب نيجيريا، عظيم الله لقمان، الذي فرض نفسه نجمًا دون منازع لنهائي الدوري الأوروبي، عندما سجل "هاتريك" في فوز فريقه على باير ليفركوزن الألماني (3 ـ 0).
وأصبح لقمان (25 عاما) أول لاعب أفريقي يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في دور نهائي لإحدى المسابقات الأوروبية للأندية، كما نجح في الصعود بأتالانتا على منصة التتويج للمرة الأولى بعد أكثر من 63 عاما، حين تُوج الفريق في العام 1961 بلقب الدوري الإيطالي.
وفي ما يلي التشكيلة المثالية للأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى:
حراسة المرمى: دياو (السنغال ـ كليرمون فوت الفرنسي)
مدافعون: ريان آيت نوري (الجزائر ـ وولفرهامبتون) ـ أشرف حكيمي (المغرب ـ باريس سان جيرمان) ـ تابسوبا (بوركينا فاسو ـ باير ليفركوزن) ـ سينغو (كوت ديفوار ـ موناكو)
خط الوسط : ليمينا (الغابون ـ وولفرهامبتون) ـ ويليامس (غانا ـ أتلتيك بيلباو) ـ عمر مرموش (مصر ـ فرانكفورت)
خط الهجوم: غيراسي (غينيا ـ شتوتغارت) ـ محمد صلاح (مصر ـ ليفربول) ـ عظيم الله لقمان (نيجيريا ـ أتالانتا).