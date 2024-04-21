هدف موسى التعمري القاتل في مرمى ريمس (فيديو)
موسى التعمري رفع رصيده إلى خمسة أهداف، كما صنع ثلاثة في 24 مباراة مع مونبلييه
سجل المهاجم الأردني موسى التعمري هدفا قاتلا لمونبلييه على ريمس، في الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.
وتقدم موديبو سانان لمونبلييه في الدقيقة 26، وتعادل إيمانويل أغبادو لريمس في الدقيقة 66.
لكن موسى التعمري سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 86، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
ورفع موسى التعمري رصيده إلى خمسة أهداف، كما صنع ثلاثة في 24 مباراة مع مونبلييه.
وانتقل موسى التعمري، البالغ من العمر 26 عاما، لمونبلييه من لوهافر البلجيكي، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر.
ورفع الفوز رصيد مونبلييه إلى 36 نقطة من 30 مباراة، في المركز الـ12.
وسيلعب مونبلييه مع نانت وتولوز وموناكو ولانس في الجولات الأربع الأخيرة من الدوري الفرنسي.