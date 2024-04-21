هدف موسى التعمري القاتل في مرمى ريمس (فيديو)

سجل المهاجم الأردني موسى التعمري هدفا قاتلا لمونبلييه على ريمس، في الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

وتقدم موديبو سانان لمونبلييه في الدقيقة 26، وتعادل إيمانويل أغبادو لريمس في الدقيقة 66.

لكن موسى التعمري سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 86، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.