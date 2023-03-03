يويفا يطالب الاتحاد الإسباني بتقديم معلومات حول قضية "رشوة برشلونة"

وأضاف المدير أن الاتحاد الإسباني: "جاهز لتنفيذ أي إجراء آخر قد يطلبه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منه".

وأشار كامبس إلى أن إدارة النزاهة في الاتحاد الاسباني، وهي خلية مستقلة عن مسؤولي الاتحاد، تلقت المعلومات المطلوبة من نادي برشلونة والاتحاد الاسباني ولجنة الحكام وأنها تقوم بإجراء دراسة متعمقة حول ما أطلقت عليها الصحافة الإسبانية اسم "قضية نيغريرا".

وأكد كامبس في المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه أيضاً رئيس اللجنة الفنية للحكام لويس ميدينا كانتاليخو أن الاتحاد الاسباني أرسل جميع المعلومات التي طلبها المدعي العام في برشلونة الذي يحقق في المخالفات المتعلقة بدفع ضرائب شركة مملوكة من قبل حكم سابق تلقى مدفوعات من نادي برشلونة وفقا لما كشفت عنه الصحافة الإسبانية.

وختم كامبس أن الاتحاد الاسباني لم يتقدم بشكوى حتى لا يعيق التحقيق، ولكن "إذا قدّم المدعي العام شكوى للقاضي لفتح تحقيق، فإن الاتحاد سيطلب أن يكون جزءًا من إجراءات التحقيق".