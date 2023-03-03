يويفا يطالب الاتحاد الإسباني بتقديم معلومات حول قضية "رشوة برشلونة"
طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معلومات من نظيره الإسباني حول التحقيق في مدفوعات نادي برشلونة المزعومة لمسؤول تحكيم سابق، كما أعلن الأمين العام للاتحاد المحلي للعبة أندرو كامبس يوم الخميس.
وأضاف المدير أن الاتحاد الإسباني: "جاهز لتنفيذ أي إجراء آخر قد يطلبه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منه".
وأشار كامبس إلى أن إدارة النزاهة في الاتحاد الاسباني، وهي خلية مستقلة عن مسؤولي الاتحاد، تلقت المعلومات المطلوبة من نادي برشلونة والاتحاد الاسباني ولجنة الحكام وأنها تقوم بإجراء دراسة متعمقة حول ما أطلقت عليها الصحافة الإسبانية اسم "قضية نيغريرا".
وأكد كامبس في المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه أيضاً رئيس اللجنة الفنية للحكام لويس ميدينا كانتاليخو أن الاتحاد الاسباني أرسل جميع المعلومات التي طلبها المدعي العام في برشلونة الذي يحقق في المخالفات المتعلقة بدفع ضرائب شركة مملوكة من قبل حكم سابق تلقى مدفوعات من نادي برشلونة وفقا لما كشفت عنه الصحافة الإسبانية.
وختم كامبس أن الاتحاد الاسباني لم يتقدم بشكوى حتى لا يعيق التحقيق، ولكن "إذا قدّم المدعي العام شكوى للقاضي لفتح تحقيق، فإن الاتحاد سيطلب أن يكون جزءًا من إجراءات التحقيق".
وفي 17 فبراير، كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن نادي برشلونة دفع أكثر من ستة ملايين يورو بين عامي 2001 و2018 لشركة داسنيل 95، المملوكة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام بين 1994 و2018 لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم.
وسبق أن اعتبر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني القضية خطيرة ويجب التحقيق فيها، وطالب خوان لابورتا رئيس برشلونة بتوضيح القضية أو الاستقالة.
وقال تيباس: "إن لم يستطع خوان لابورتا تبرير دفع برشلونة أموالا لشركات مملوكة للحكام عليه تقديم الاستقالة".
في حين ذكر برنامج "الشريبنغيتو" الإسباني الشهير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس إيقاف برشلونة عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عام؛ بسبب التحقيقات في قضية دفع أموال لنائب رئيس الحكام السابق نيغريرا.