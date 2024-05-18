عقدها أكثر.. رونالدو يحرم النصر من فك عقدة الـ883 يومًا

حرم كريستيانو رنالدو، قائد النصر السعودي، فريقه من اقتناص فوز ثمين ومعنوي على نظيره الهلال، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في دوري روشن للمحترفين، ليرسخ عقدة لازمت الفريق على مدار 883 يومًا.

الهلال دخل ديربي الأمس، وهو ضامن التتويج بلقب الدوري السعودي رسميًا، ولكنه كان يسعى لمواصلة سلسلة اللاهزيمة؛ بينما "العالمي" كان يرغب في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة، منذ فترة، أمام "الزعيم".

ودافع النصر بشراسة طوال الـ90 دقيقة في اللقاء، وظل محافظًا على تقدمه بهدف نظيف، حتى جاء الوقت بدل الضائع، الذي سجل فيه الهلال التعادل عن طريق ميرتوفيتش من ركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل.