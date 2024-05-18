عقدها أكثر.. رونالدو يحرم النصر من فك عقدة الـ883 يومًا
حرم كريستيانو رنالدو، قائد النصر السعودي، فريقه من اقتناص فوز ثمين ومعنوي على نظيره الهلال، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في دوري روشن للمحترفين، ليرسخ عقدة لازمت الفريق على مدار 883 يومًا.
الهلال دخل ديربي الأمس، وهو ضامن التتويج بلقب الدوري السعودي رسميًا، ولكنه كان يسعى لمواصلة سلسلة اللاهزيمة؛ بينما "العالمي" كان يرغب في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة، منذ فترة، أمام "الزعيم".
ودافع النصر بشراسة طوال الـ90 دقيقة في اللقاء، وظل محافظًا على تقدمه بهدف نظيف، حتى جاء الوقت بدل الضائع، الذي سجل فيه الهلال التعادل عن طريق ميرتوفيتش من ركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل.
المثير في الأمر أن رونالدو، فشل بذلك في تحقيق أي انتصار رسمي مع "العالمي"، ضد الهلال، حيث اكتفى بتعادل وحيد مقابل 3 هزائم.
رونالدو، كان قد سجل هدفين في شباك الهلال، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليقود النصر للفوز (2-1) والتتويج باللقب؛ ولكنها تبقى "غير رسمية".
ولم يتمكن النصر من الفوز على الهلال في آخر 5 مواجهات جمعتهما خلال الدوري السعودي، حيث فاز "الزعيم" في 3 وجاء التعادل في اثنتين.
وكان آخر فوز للنصر يوم 16 ديسمبر 2021، بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حينما تغلب 2-0.
ومنذ ذلك الفوز، طغى تفوق الهلال على مواجهات الديربي، حيث فاز "الزعيم" في مباراة الإياب بالموسم نفسه ضمن الجولة 23، برباعية نظيفة.
وفي موسم (2022-2023)، تعادلا ذهابا ضمن الجولة العاشرة، بنتيجة (2-2).
وحسم الهلال مواجهة الإياب في الموسم نفسه بالجولة 25، بفوزه (2-0).
وفي الموسم الجاري (2023-2024) تفوق الهلال في مباراة الذهاب ضمن الجولة 15 بنتيجة (3-0)، قبل أن يخطف التعادل في مباراة الإياب (1-1).