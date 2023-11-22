المغرب يهزم 10 لاعبين من تنزانيا في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم (فيديو)

وكان نصيري قريبا من تسجيل الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق لكن تسديدته أبعدها الحارس من على خط المرمى.

ولعب منتخب تنزانيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد المهاجم نوفاتير ميروشي لحصوله على إنذارين.

وبهذا الفوز في أول مباراة "لأسود الأطلس" تساوى منتخب المغرب في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة مع تنزانيا وزامبيا والنيجر بثلاث نقاط لكل منهم لكن المغرب لعب مباراة واحدة فقط.