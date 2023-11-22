المغرب يهزم 10 لاعبين من تنزانيا في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم (فيديو)
سجل المغرب هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على مضيفه منتخب تنزانيا الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.
ضغط منتخب المغرب منذ بداية المباراة في دار السلام ليحصل على ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين لكن أشرف حكيمي سدد عاليا.
وأمام تراجع تنزانيا للوراء بأكبر عدد من اللاعبين سدد حكيم زياش من 40 مترا كرة خدعت الحارس ومنحت الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 28.
وسجل المغرب هدفا ثانيا في الدقيقة 34 بواسطة المهاجم أمين عدلي لكن الحكم ألغاه بسبب وجود مخالفة.
وأحرز المغرب هدفه الثاني في الدقيقة 53 بعد تبادل سريع للكرة بين زياش وبلال الخنوس الذي توغل داخل المنطقة ومرر ليوسف نصيري الذي تابعها لتلمس المدافع بكاري مواميتو وتسكن الشباك.
وكان نصيري قريبا من تسجيل الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق لكن تسديدته أبعدها الحارس من على خط المرمى.
ولعب منتخب تنزانيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد المهاجم نوفاتير ميروشي لحصوله على إنذارين.
وبهذا الفوز في أول مباراة "لأسود الأطلس" تساوى منتخب المغرب في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة مع تنزانيا وزامبيا والنيجر بثلاث نقاط لكل منهم لكن المغرب لعب مباراة واحدة فقط.
وكان نصيري قريبا من تسجيل الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق لكن تسديدته أبعدها الحارس من على خط المرمى.
ولعب منتخب تنزانيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد المهاجم نوفاتير ميروشي لحصوله على إنذارين.
وبهذا الفوز في أول مباراة "لأسود الأطلس" تساوى منتخب المغرب في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة مع تنزانيا وزامبيا والنيجر بثلاث نقاط لكل منهم لكن المغرب لعب مباراة واحدة فقط.