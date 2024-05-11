عاشق رونالدو يصدم جماهير ريال مدريد بشأن مبابي (فيديو)
وجه اليوتيوبر دارين جيسون واتكينز جونيور والمعروف بـ"Speed" والملقب بـ"عاشق رونالدو"، صدمة إلى جماهير نادي ريال مدريد الإسباني.
الصدمة التي وجهها اليوتيوبر الشهير جاءت بسبب النجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي أعلن رحيله رسميًا عن فريق باريس سان جيرمان.
وحسم الدولي الفرنسي كيليان مبابي بشكل رسمي مستقبله مع باريس سان جيرمان، بإعلانه رحيله في نهاية الموسم عن نادي العاصمة المتوج معه أخيراً بلقب الدوري المحلي لكرة القدم.
وترددت أنباء على نطاق واسع عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكن اللاعب الفرنسي لم يذكر الفريق الإسباني في الفيديو، وأكد رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية.
وعطفًا على هذا الكلام، قال اليوتيوبر الشهر، إن مبابي لن ينضم إلى ريال مدريد، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.
وأوضح: "أنا لا أسخر ولا أمزح الآن، أنا أتحدث بجدية، مبابي لن ينضم إلى ريال مدريد".
وأضاف: "احفظوا هذا المقطع عندكم وثم عودوا إليه لاحقًا، شاهدوا هذا المقطع عندما يتم الإعلان عن ناديه الجديد".