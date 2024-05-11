عاشق رونالدو يصدم جماهير ريال مدريد بشأن مبابي (فيديو)

وعطفًا على هذا الكلام، قال اليوتيوبر الشهر، إن مبابي لن ينضم إلى ريال مدريد، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وأوضح: "أنا لا أسخر ولا أمزح الآن، أنا أتحدث بجدية، مبابي لن ينضم إلى ريال مدريد".

وأضاف: "احفظوا هذا المقطع عندكم وثم عودوا إليه لاحقًا، شاهدوا هذا المقطع عندما يتم الإعلان عن ناديه الجديد".