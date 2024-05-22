المرشحون لخلافة بوكيتينو في تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن أبرز المرشحين لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في قيادة تشيلسي، بعد إعلان رحيله رسميا عن "البلوز"، اليوم الثلاثاء.

وأعلن تشيلسي أن بوكيتينو ترك منصبه بالتراضي بعد موسم واحد قضاه في قيادة الفريق، وشهد إنهاء الفريق بصحوة كبيرة.

وانضم بوكيتينو إلى تشيلسي قبل موسم 2023-2024 عندما حل محل المدرب المؤقت فرانك لامبارد، إذ كان المالكان الجديدان للنادي تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال يتطلعان إلى إنعاش الأجواء في ستامفورد بريدج بعد احتلال الفريق المركز 12 في الموسم السابق.

ووقع بوكيتينو عقدا لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام آخر، لكن المدرب البالغ من العمر 52 عاما غادر الآن الفريق الواقع غربي لندن، بعد موسم مضطرب، رغم تقدمه في الترتيب قبل النهاية ليحتل المركز السادس ويؤمّن المشاركة في أوروبا الموسم المقبل.

كما وصل الفريق إلى نهائي كأس رابطة المحترفين، وخسر أمام ليفربول بعد وقت إضافي في ويمبلي، وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث خسر أمام مانشستر سيتي.