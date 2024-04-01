نشره ثم عدله سريعا.. مبابي يثير جدلا بمنشور غامض (صورة)

وقرر إنريكي استبدال مبابي، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وشارك غونزالو راموس بديلاً عنه.

وبدا الاستياء على وجه مبابي أثناء استبداله، وصافح مدربه إنريكي بصورة فاترة، قبل التوجه لمقاعد البدلاء.

وبعد المباراة مباشرة، نشر مبابي صورة له يحمل شارة القيادة في ذراعه أثناء مغادرته الملعب مع تعليق "أعجبني ذلك"، ثم قام بتعديل المنشور حيث اكتفى بالصورة من دون تعليق.

ووضع عدد من لاعبي ريال مدريد إعجابا على منشور مبابي مثل لوكا مودريتش.