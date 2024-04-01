نشره ثم عدله سريعا.. مبابي يثير جدلا بمنشور غامض (صورة)
أثار كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني جدلا بعدما نشر صورة عبرر منصة إنستغرام ثم قام بتعديل التعليق المصاحب لها.
ولاقى منشور مبابي تفاعلا كبير، ثم قام لاعب باريس سان جيرمان بتعديله سريعا.
وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلدوروم، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الفرنسي.
وقرر إنريكي استبدال مبابي، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وشارك غونزالو راموس بديلاً عنه.
وبدا الاستياء على وجه مبابي أثناء استبداله، وصافح مدربه إنريكي بصورة فاترة، قبل التوجه لمقاعد البدلاء.
وبعد المباراة مباشرة، نشر مبابي صورة له يحمل شارة القيادة في ذراعه أثناء مغادرته الملعب مع تعليق "أعجبني ذلك"، ثم قام بتعديل المنشور حيث اكتفى بالصورة من دون تعليق.
ووضع عدد من لاعبي ريال مدريد إعجابا على منشور مبابي مثل لوكا مودريتش.
وبعد المباراة علق إنريكي على تغيير مبابي : "إنها دائمًا النغمة نفسها كل أسبوع، هذا الأمر مُتعب، أنا المدرب، وأتخذ القرارات كل يوم، وهذا ما سأفعله حتى آخر يوم لي في باريس سان جيرمان".
وأضاف: "أحاول دائمًا العثور على الحل الأفضل بالنسبة لباريس، في بعض الأحيان يمكن أن أكون مخطئا، ولكن أعتقد أني محق هذه المرة".
وحين وجه إليه المذيع سؤالا بأنهم هذه المرة يفهمون القرار لسوء مستوى مبابي رد عليهم قائلا: "وإذا لم تفهموه فأنا لا أبالي".
ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم.