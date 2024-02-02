أهداف مباراة الأردن وطاجيكستان (فيديو)

والمتأهل من هذه المباراة سيلعب في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية.

وحال تأهل الأردن فإنه سيحقق إنجازا تاريخيا بالوصول إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ النشامى.

وتغلب منتخب الأردن على العراق 3/2 في دور الـ16.

وسيلتقي منتخب الأردن مع طاجيكستان مجددا في يونيو المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.