الهلال يبدأ التخلص من أحد محترفيه
كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي، بدأ في رحلة التخلص من أحد محترفيه، قبل بداية الميركاتو الصيفي المقبل.
نادي الهلال السعودي سيدخل الميركاتو الصيفي المقبل لإبرام صفقات قوية، بدعم مالي كبير، ويسعى لتوفير مقعد جديد في قائمة الأجانب.
وقال الإعلامي عبدالله الحنيان، إن نادي الهلال بدأ في تسويق عقد البرازيلي رينان لودي، تمهيدًا لبيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشار الحنيان في تصريحات تلفزيونية إلى أن الهلال يريد أن يوفر مركزًا لأجنبي آخر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف: "جيسوس مدرب الهلال غير مقتنع بقدرات البرازيلي لودي، ويريد أن يوفر مركزًا لأجنبي آخر في سوق الانتقالات".
وانضم لودي إلى نادي الهلال في يناير الماضي، بعقد مدته 3 سنوات ونصف السنة، وينتظر القرار النهائي الخاص بضمه لقائمة الهلال أو استبعاده منها.
وحقق الهلال في الموسم الحالي لقب دوري روشن لكرة القدم، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي.
ويلعب الهلال ضد النصر في نهاية شهر مايو الجاري، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين.