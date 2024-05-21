الهلال يبدأ التخلص من أحد محترفيه

نادي الهلال السعودي سيدخل الميركاتو الصيفي المقبل لإبرام صفقات قوية، بدعم مالي كبير، ويسعى لتوفير مقعد جديد في قائمة الأجانب.

وقال الإعلامي عبدالله الحنيان، إن نادي الهلال بدأ في تسويق عقد البرازيلي رينان لودي، تمهيدًا لبيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار الحنيان في تصريحات تلفزيونية إلى أن الهلال يريد أن يوفر مركزًا لأجنبي آخر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف: "جيسوس مدرب الهلال غير مقتنع بقدرات البرازيلي لودي، ويريد أن يوفر مركزًا لأجنبي آخر في سوق الانتقالات".