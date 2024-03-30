ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط أمام لاتسيو

وفي ظل الهجمات المتتالية، أضاف حكم المباراة 3 دقائق وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع، ليستغله ماوروسيتش بعد عرضية رائعة من ماتيو غندوزي، ويحوّل الكرة بالرأس في مرمى تشيزني، وينفجر الملعب فرحًا.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة بالمركز الثالث.