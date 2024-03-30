رياضة
ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط أمام لاتسيو
اقتنص لاتسيو فوزا ثمينا على حساب يوفنتوس، بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم بملعب الأولمبيكو، في إطار الجولة 30 من الدوري الإيطالي، اليوم السبت.
سجل آدم ماوروسيتش هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 93.
وفي ظل الهجمات المتتالية، أضاف حكم المباراة 3 دقائق وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع، ليستغله ماوروسيتش بعد عرضية رائعة من ماتيو غندوزي، ويحوّل الكرة بالرأس في مرمى تشيزني، وينفجر الملعب فرحًا.
ورفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة بالمركز الثالث.