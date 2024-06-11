بيع تذكرة تدريب كريستيانو رونالدو مع البرتغال مقابل 800 يورو

طُرحت تذاكر مشاهدة تدريب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في جلسة مفتوحة، يوم الجمعة المقبل، في مقر الفريق ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في فستفاليا مقابل 800 يورو (858.32 دولار).

وسيشارك رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية للرجال برصيد 128 هدفًا في 204 مباريات رسمية، في بطولة أوروبا للمرة السادسة بعد بلوغه النهائي في أول ظهور له بالبطولة، العام 2004، وفوزه باللقب، العام 2016، في فرنسا.

ويدافع رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، عن ألوان قميص النصر السعودي منذ 2023.