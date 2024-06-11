بيع تذكرة تدريب كريستيانو رونالدو مع البرتغال مقابل 800 يورو
طُرحت تذاكر مشاهدة تدريب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في جلسة مفتوحة، يوم الجمعة المقبل، في مقر الفريق ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في فستفاليا مقابل 800 يورو (858.32 دولار).
وسيشارك رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية للرجال برصيد 128 هدفًا في 204 مباريات رسمية، في بطولة أوروبا للمرة السادسة بعد بلوغه النهائي في أول ظهور له بالبطولة، العام 2004، وفوزه باللقب، العام 2016، في فرنسا.
ويدافع رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، عن ألوان قميص النصر السعودي منذ 2023.
ونفدت التذاكر البالغ عددها 6000 تذكرة للحصة التدريبية في دقائق معدودة عندما تم طرحها للبيع، ويتم، الآن، عرض بعضها بكميات صغيرة مقابل المئات من اليورو.
وتم عرض العديد من التذاكر مقابل 400 يورو، بينما تم بيع تذاكر أخرى مقابل 800 يورو على أحد المواقع الإلكترونية الألمانية.
وستلعب البرتغال مع جمهورية التشيك في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة السادسة، يوم 18 يونيو، قبل أن تواجه تركيا وجورجيا.