بعد إقالته.. تعرف إلى أرقام تشافي مع برشلونة
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، إقالة مدربه تشافي هرنانديز بعد أربعة أسابيع فقط من تأكيد استمراره مع النادي في الموسم المقبل.
وأنهى القرار شهورا من الخلافات بين برشلونة وتشابي الذي شارك في 767 مباراة مع النادي على مدار 17 موسما كلاعب وحقق معه 25 لقبا.
وقال برشلونة في بيان: "اليوم الجمعة، أبلغ جوان لابورتا رئيس برشلونة تشابي هرنانديز بأنه لن يستمر في عمله كمدرب للفريق الأول في موسم 2024-2025... يود برشلونة أن يوجه الشكر إلى تشابي على عمله كمدرب، إلى جانب مسيرته التي لا تضاهى كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل النجاح في المستقبل".
وسيتولى تشابي تدريب الفريق للمرة الأخيرة يوم الأحد المقبل خلال مباراته خارج ملعبه أمام إشبيلية، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.
ماذا قدم تشافي في ولايته التدريبية مع برشلونة؟
تولى تشابي (44 عاما) تدريب برشلونة في أواخر عام 2021 بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد رحيل المدرب الهولندي رونالد كومان.
وسينهي برشلونة الموسم في المركز الثاني في الدوري الإسباني، متأخرا بفارق تسع نقاط على الأقل عن ريال مدريد بطل المسابقة.
وبعد فوز تشابي بلقب الدوري الإسباني في أول موسم كامل له مع النادي كمدرب، لم يتمكن من النجاة من موسم متعثر مع اقتراب غريمه اللدود ريال مدريد من تحقيق ثنائية محتملة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وخسر برشلونة بصورة مذلة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية في يناير الماضي، وخرج من دور الثمانية في كأس الملك أمام أتلتيك بيلباو، ثم ودع دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان من دور الثمانية.
وتولى تشابي تدريب برشلونة في 141 مباراة، فاز في 89 منها وتعادل 23 مرة وخسر 29 لقاء، وقاده الموسم الماضي إلى الفوز بلقب الدوري 27 في تاريخ النادي والأول منذ أربع سنوات.