بعد إقالته.. تعرف إلى أرقام تشافي مع برشلونة

وأنهى القرار شهورا من الخلافات بين برشلونة وتشابي الذي شارك في 767 مباراة مع النادي على مدار 17 موسما كلاعب وحقق معه 25 لقبا.

وقال برشلونة في بيان: "اليوم الجمعة، أبلغ جوان لابورتا رئيس برشلونة تشابي هرنانديز بأنه لن يستمر في عمله كمدرب للفريق الأول في موسم 2024-2025... يود برشلونة أن يوجه الشكر إلى تشابي على عمله كمدرب، إلى جانب مسيرته التي لا تضاهى كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل النجاح في المستقبل".

وسيتولى تشابي تدريب الفريق للمرة الأخيرة يوم الأحد المقبل خلال مباراته خارج ملعبه أمام إشبيلية، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.