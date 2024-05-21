أول تلميح من فايزة العماري حول وجهة مبابي الجديدة (فيديو)

وأثارت هذه الإجابة تفاعلًا كبيرًا خاصة أنها تحمل تلميحات لصحة الأنباء التي تواردت حول رحيل مبابي إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد.

وظهرت والدة مبابي وهي تتحدث بكل هدوء وثقة عن مستقبل نجلها وتلمح لتأكيد ما يتم تداوله حول انتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وسجل كيليان مبابي 27 هدفًا مع باريس سان جيرمان خلال 29 مباراة كما صنع 7 أهداف لزملائه على صعيد الدوري الفرنسي هذا الموسم.