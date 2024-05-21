أول تلميح من فايزة العماري حول وجهة مبابي الجديدة (فيديو)
خرجت فايزة العماري، والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن صمتها بعد إعلان نجلها رحيله عن باريس سان جيرمان بشكل رسمي.
وأكد مبابي في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.
وانتقل النجم الفرنسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2018 قادمًا من موناكو قبل 6 أعوام كاملة.
وقالت والدة مبابي في تصريحات للصحفيين إن باريس مدينة ساحرة وترتبط بها بشكل كبير.
وتلقت والدة مبابي سؤالًا حول وجهة نجلها القادمة بعد إعلانه الرحيل عن باريس سان جيرمان.
وردت فايزة العماري على هذا السؤال:" أعتقد أنك تعرف ذلك بالفعل، أليس كذلك؟".
وجاءت إجابة والدة مبابي كأول تلميح حول الوجهة القادمة لنجلها بعد رحيله عن العملاق الباريسي.
وأثارت هذه الإجابة تفاعلًا كبيرًا خاصة أنها تحمل تلميحات لصحة الأنباء التي تواردت حول رحيل مبابي إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد.
وظهرت والدة مبابي وهي تتحدث بكل هدوء وثقة عن مستقبل نجلها وتلمح لتأكيد ما يتم تداوله حول انتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.
وسجل كيليان مبابي 27 هدفًا مع باريس سان جيرمان خلال 29 مباراة كما صنع 7 أهداف لزملائه على صعيد الدوري الفرنسي هذا الموسم.