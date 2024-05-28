مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخرج الرجاء لمواجهة صعبة، اليوم الثلاثاء، أمام اتحاد طنجة ضمن منافسات الجولة 28 للدوري المغربي.

ويلتقي في نفس الجولة الجيش الملكي صاحب الصدارة ضيفه شباب السوالم كما يستضيف نهضة بركان منافسه شباب المحمدية.

ويشهد الدوري الليبي مواجهة بين المروج والأهلي بنغازي في الجولة الثامنة عشر.