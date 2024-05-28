مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يخرج الرجاء لمواجهة صعبة، اليوم الثلاثاء، أمام اتحاد طنجة ضمن منافسات الجولة 28 للدوري المغربي.
ويلتقي في نفس الجولة الجيش الملكي صاحب الصدارة ضيفه شباب السوالم كما يستضيف نهضة بركان منافسه شباب المحمدية.
ويشهد الدوري الليبي مواجهة بين المروج والأهلي بنغازي في الجولة الثامنة عشر.
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) على النحو التالي:
الدوري المغربي:
اتحاد طنجة – الرجاء – 9:00 مساءً – القناة المغربية الخامسة
الجيش الملكي – شباب السوالم – 9:00 مساءً – القناة الرياضية المغربية
الدوري الليبي:
المروج – الأهلي بنغازي – 6:00 مساءً – قناة ليبيا الرياضية.