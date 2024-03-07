رغم الجدل.. محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وسبارتا براغ

شهدت مباراة ليفربول ومضيفه سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، مشاركة الجناح المصري محمد صلاح رغم الجدل حول جاهزيته.

وشارك محمد صلاح في الدقيقة 74 مكان الكولومبي لويس دياز.

وجاءت مشاركة صلاح بعد الجدل المستمر حول جاهزيته، حيث رفض ليفربول في وقت سابق من هذا الشهر انضمام صلاح إلى منتخب مصر بحجة عدم جاهزيته الطبية.

في حين أصر حسام حسن مدرب منتخب مصر على استدعاء صلاح في التوقف الدولي الشهر الحالي.