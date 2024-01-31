9 رسميًا وبانتظار المزيد.. تعرّف على صفقات الزمالك الشتوية

ونجح مجلس الزمالك، في وقت سابق، في تسوية مستحقات اتحاد الكرة المقدرة بـ15 مليون جنيه من المديونية المتأخرة على القلعة البيضاء؛ كي يتسنى للنادي قيد صفقاته الشتوية.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، لـ"إرم نيوز"، إن الإدارة البيضاء نجحت في قيد 9 لاعبين بشكل رسمي على "السيستم" الخاص بقائمة الفريق الأبيض.

وكشف المصدر عن تلك الأسماء، وهي: أحمد حمدي، مهاب ياسر، محمد عاطف، ياسر حمد، محمد شحاتة، ناصر ماهر، زياد كمال، سيف جعفر، وأخيرًا عبدالله السعيد.

كما قال مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن عدد الصفقات المرشحة للانضمام إلى الفريق لن تتوقف عند الأسماء التسعة السابق ذكرها، بل من الممكن زيادة العدد مع إغلاق باب القيد منتصف ليل القاهرة.