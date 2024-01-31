9 رسميًا وبانتظار المزيد.. تعرّف على صفقات الزمالك الشتوية
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك المصري في التعاقد مع 9 لاعبين بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي بنهاية مساء اليوم الأربعاء.
ونجح مجلس الزمالك، في وقت سابق، في تسوية مستحقات اتحاد الكرة المقدرة بـ15 مليون جنيه من المديونية المتأخرة على القلعة البيضاء؛ كي يتسنى للنادي قيد صفقاته الشتوية.
وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، لـ"إرم نيوز"، إن الإدارة البيضاء نجحت في قيد 9 لاعبين بشكل رسمي على "السيستم" الخاص بقائمة الفريق الأبيض.
وكشف المصدر عن تلك الأسماء، وهي: أحمد حمدي، مهاب ياسر، محمد عاطف، ياسر حمد، محمد شحاتة، ناصر ماهر، زياد كمال، سيف جعفر، وأخيرًا عبدالله السعيد.
كما قال مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن عدد الصفقات المرشحة للانضمام إلى الفريق لن تتوقف عند الأسماء التسعة السابق ذكرها، بل من الممكن زيادة العدد مع إغلاق باب القيد منتصف ليل القاهرة.
يذكر أن نادي الزمالك اقترب من إعلان التعاقد مع البرتغالي جوزيه غوميز، مديرًا فنيًّا للفريق، والذي سبق له العمل مساعدا مع فيريرا مدرب الأبيض السابق.
ومن المقرر أن يصل المدرب، يوم الخميس؛ للاجتماع مع إدارة الزمالك وإعلان التعاقد معه، على أن يقود تدريبات الفريق الأبيض بداية من يوم السبت المقبل.