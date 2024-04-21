مفاجأة مدوية حول موقف أنمار الحائلي من بيان الاتحاد ضد الهلال
كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة بشأن موقف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، من البيان الأخير الذي صدر ضد الهلال.
ورغم أنه ليس طرفًا في المباراة فإن نادي الاتحاد قرَّر اقتحام أزمة تأجيل مواجهة الهلال والأهلي ببيان رسمي، يهاجم لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.
الرابطة أعلنت، تأجيل الكلاسيكو الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة إلى السادس من مايو المقبل، نظرًا لاضطرار الاتحاد الآسيوي تأجيل مواجهة الهلال أمام العين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال من الأمس إلى اليوم، جراء سوء الأحوال الجوية في الإمارات.
وقال الاتحاد في بيانه: "هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة".
وقال الإعلامي الرياضي هتان النجار، في تصريحات تلفزيونية: "الجودة في عمل الإدارة غير موجودة بنادي الاتحاد، ويبدو أن الاتحاديين ليس لديهم إدارة قادرة على إدارة الأزمة الموجودة داخل فريق كرة القدم، وواضح وجود تخبط على مستوى العمل".
وأضاف: "ما زلت أكرر، من الذي يدير الاتحاد؟.. وبكل أسف نتواصل مع أصحاب الشأن في البيت الاتحادي ولكن نجد صعوبة في الحصول على المعلومة، وطلبت أنا شخصيًّا من الرئيس التنفيذي بالنادي الإجابة عن أسئلتي ولكن وجدت حواجز لكي أصل إلى ما أريد".
وتابع: "وصار أشقاء اللاعبين في النادي هم من يتحدثون نيابة عن اللاعبين، وهذا رأيناه في السجال بين شقيق عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما على السوشال ميديا، وهذه فوضى غريبة، ثم رأينا حمد الله يجري حوارًا تلفزيونيًّا أمس، كيف يحدث هذا وهو لديه مباراة مهمة بعدها بـ24 ساعة؟، وما زال لديهم المنافسة على كأس الملك ومحاولة الوصول للمركز الثالث للمنافسة على النخبة الآسيوية الموسم المقبل".
وأردف: "ثمة معلومة وصلتني قبل يومين تشير إلى أن أنمار الحائلي، رئيس النادي، لم يكن راضيًا عن البيان الذي صدر من الاتحاد وتحدث عن موضوع تأجيل لقاء الهلال والأهلي، فمن أصر على البيان لكي يخرج بهذا الشكل وصاحب الشأن يرفضه؟، لم يكن وقته المناسب من وجهة نظري، والاتحاد تعرَّض لأمور أخرى كان وقتها من الممكن أن يُصدر بيانًا ويوضح موقفه".
وأحيا الاتحاد آماله في منافسة الأهلي على مقعد المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ صعد العميد للمركز الرابع برصيد 50 نقطة بعد فوزه أمس على الحزم بنتيجة (3-2).