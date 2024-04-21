مفاجأة مدوية حول موقف أنمار الحائلي من بيان الاتحاد ضد الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة بشأن موقف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، من البيان الأخير الذي صدر ضد الهلال.

ورغم أنه ليس طرفًا في المباراة فإن نادي الاتحاد قرَّر اقتحام أزمة تأجيل مواجهة الهلال والأهلي ببيان رسمي، يهاجم لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الرابطة أعلنت، تأجيل الكلاسيكو الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة إلى السادس من مايو المقبل، نظرًا لاضطرار الاتحاد الآسيوي تأجيل مواجهة الهلال أمام العين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال من الأمس إلى اليوم، جراء سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

وقال الاتحاد في بيانه: "هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة".