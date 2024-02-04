حلم نهائي عربي في كأس آسيا.. احتمالات النجاح والفشل

الأردن وكوريا الجنوبية

التاريخ في تلك المواجهة يقف في صالح المنتخب الكوري الذي لم يسبق له الهزيمة على الإطلاق أمام الأردن، حيث فاز في 3 مناسبات بنفس النتيجة بهدف نظيف، وتعادل في مثلها.

لكن التاريخ لا يعني الكثير في واقع كرة القدم العالمية في الوقت الحالي، ورأينا ذلك في تلك النسخة من البطولة بالفعل، وفي أمم أفريقيا 2023 أيضًا.

المنتخب الأردني كاد يخطف الفوز أمام كوريا الجنوبية بالفعل في تلك النسخة بدور المجموعات لولا الهدف العكسي من يزن العرب في اللحظات الأخيرة، ويستطيع تكرار نفس السيناريو في نصف النهائي، لكن بالمزيد من الصلابة الدفاعية التي قد تذهب به إلى النهائي التاريخي.

أما فنيًّا فالفريقان لديهما هجوم متقارب في القوة رغم التنوع الأكبر لدى كوريا، بالتسجيل من لعب مفتوح ومن ضربات ثابتة وبالقدمين اليمنى واليسرى وبالرأسيات على عكس الأردن التي لم تسجل أي رأسية ولا ضربة ثابتة، إلا أن أهداف النشامى جاءت من عدد فرص أقل.

لكن دفاعيًّا فالمنتخب الأردني أفضل بشكل واضح، حيث حافظ على نظافة شباكه مرتين والأخطاء الدفاعية لديه لم تتسبب في أهداف بشكل مباشر عكس كوريا التي تسبب دفاعها في هدفين على الأقل.