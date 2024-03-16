إيقاع أطول عقوبة إيقاف في تاريخ كرة القدم على لاعب فرنسي

أوقعت إحدى رابطات كرة القدم للاعبين الهواة في فرنسا عقوبة تاريخية على لاعب كرة قدم بإيقافه عن النشاط لمدة 30 عامًا بسبب العنف ضد الحكام خلال إحدى مباريات دوري اللاعبين الهواة.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن لاعبًا من نادي شامبينييه الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية لبطولة الهواة لمقاطعة "فال دي مارن" أُدين بالاعتداء بالعنف على حكم، وحكم مساعد، خلال مباراة فريقه في شهر يناير الماضي، وبعد نحو شهرين، سلطت لجنة الانضباط برابطة الهواة الفرنسية، في 8 مارس الجاري عقوبة بالإيقاف لمدة 30 عامًا على اللاعب.

وأوضح متحدث من رابطة اللاعبين الهواة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية: "علينا أن نحتفل بهذه المناسبة، نريد أن نكون مثاليين في مكافحة جميع أشكال العنف، ونأمل أن نكون قدوة، هناك الكثير مما يحدث في الوقت الحالي في ملاعب ودوريات اللاعبين الهواة، ومن جانبنا يجب على الجميع الرد."

ولم تذكر المصادر هوية اللاعب، لكنها قالت إنه تلقّى البطاقة الحمراء بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في الدقيقة 80، لكنه عاد في نهاية المباراة للتشاجر مع الحكام قبل الاعتداء على حكم الساحة والحكم المساعد بالعنف الشديد.