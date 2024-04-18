غوارديولا يستهدف نجم بايرن ميونخ
يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لإبرام صفقة كبيرة، حيث يرغب في التعاقد مع جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ هذا الصيف.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا قالت فيه: "بيب غوارديولا مدرب السيتي يريد المزيد من الخيارات في خط الوسط الهجومي ويظهر موسيالا كهدفه الأول".
ولن يرغب بايرن في خسارة اللاعب الألماني الدولي، الذي لديه عامان في عقده، ويمكنه صد العروض المقدمة له من خلال المطالبة برسوم مالية ضخمة.
وأثار اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يمكنه اللعب في مجموعة متنوعة من المراكز الهجومية، الإعجاب منذ مغادرته تشيلسي قبل خمس سنوات وهو لاعب أساسي في فريق بايرن.
ومن المقرر أن يكون هذا صيفًا كبيرًا بالنسبة لبايرن، الذي أنهى باير ليفركوزن سلسلة ألقابه الـ11 على التوالي في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت الصحيفة البريطانية: "جزء من التحدي الذي يواجه بايرن قد يكون إقناع موسيالا بتجديد طموحه. ولا يزال لديهم أمل في إنقاذ موسمهم بعد إقصاء آرسنال من دوري أبطال أوروبا".
وسيواجه بايرن، الذي لم يصل إلى النهائي منذ فوزه بدوري أبطال أوروبا عام 2020، ريال مدريد في نصف النهائي.