غوارديولا يستهدف نجم بايرن ميونخ

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا قالت فيه: "بيب غوارديولا مدرب السيتي يريد المزيد من الخيارات في خط الوسط الهجومي ويظهر موسيالا كهدفه الأول".

ولن يرغب بايرن في خسارة اللاعب الألماني الدولي، الذي لديه عامان في عقده، ويمكنه صد العروض المقدمة له من خلال المطالبة برسوم مالية ضخمة.

وأثار اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يمكنه اللعب في مجموعة متنوعة من المراكز الهجومية، الإعجاب منذ مغادرته تشيلسي قبل خمس سنوات وهو لاعب أساسي في فريق بايرن.