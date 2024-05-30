ليس مغربيًّا.. رومان سايس يختار أفضل لاعب عربي في العالم (فيديو)
أكد المغربي رومان سايس أن هناك محادثات بالفعل لشراء عقده نهائيًّا من نادي الشباب السعودي، عقب نهاية إعارته من السد القطري بالموسم الحالي.
وقال سايس عبر برنامج (أكشن مع وليد) إنه سعيد جدًّا بما قدمه مع الشباب، موضحًا أنه يرغب بالفعل في البقاء مع الفريق السعودي وسيكون سعيدًا إذا تحققت هذه الرغبة.
وأضاف:" أشعر بالراحة هنا في السعودية، ولكن الأمر ليس بيدي فالقرار لإدارة السد القطري والشباب السعودي وكل ما أستطيع قوله إنني مستعد للبقاء مع الفريق".
وعن أفضل لاعب سعودي في الموسم الحالي، أكد أن سالم الدوسري نجم الهلال الأفضل لأنه يصنع دائمًا الفارق ويقدم مستويات طيبة وموهبة كبيرة، موضحًا أنه معجب أيضًا بأداء فراس البريكان بجانب متعب الحربي ومصعب الجوير.
وعن أفضل لاعب عربي في العالم، يرى سايس أن الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي هو الأفضل في رأيه مؤكدًا أنه لاعب استثنائي بكل المقاييس ويدرك قيمته جيدًا.
وتابع:" محرز فاز بلقب دوري أبطال أوروبا وحقق الألقاب مع مانشستر سيتي الإنجليزي، أعتقد أنه لم يقدم أفضل ما لديه في الدوري السعودي بعد، ولكنه أحد أفضل اللاعبين الأجانب هنا بلا شك".
وأشار إلى أن ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب أحد أفضل حراس المرمى في العالم، ويقدم مستويات رائعة مع الهلال.
وأكد أن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي، موضحًا أن قائد النصر يبذل قصارى جهده لتحقيق النجاحات ويقاتل في كل مباراة ويفوز بلقب هداف الدوري السعودي.