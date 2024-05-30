ليس مغربيًّا.. رومان سايس يختار أفضل لاعب عربي في العالم (فيديو)

أكد المغربي رومان سايس أن هناك محادثات بالفعل لشراء عقده نهائيًّا من نادي الشباب السعودي، عقب نهاية إعارته من السد القطري بالموسم الحالي.

وقال سايس عبر برنامج (أكشن مع وليد) إنه سعيد جدًّا بما قدمه مع الشباب، موضحًا أنه يرغب بالفعل في البقاء مع الفريق السعودي وسيكون سعيدًا إذا تحققت هذه الرغبة.

وأضاف:" أشعر بالراحة هنا في السعودية، ولكن الأمر ليس بيدي فالقرار لإدارة السد القطري والشباب السعودي وكل ما أستطيع قوله إنني مستعد للبقاء مع الفريق".