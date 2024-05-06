سر عدم توقيع لجنة الانضباط أي عقوبة على مالكوم لاعب الهلال
كشفت تقارير إعلامية سر عدم اتخاذ لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي، أي قرار رسمي ضد البرازيلي مالكوم، نجم الهلال، بعد لقطته الجدلية أمام جمهور الاتحاد.
وأثار مالكوم، الجدل بعدما وجه إشارة غير لائقة لجماهير الاتحاد، عقب هدفه في المباراة التي فاز فيها الهلال 2-1، الثلاثاء الماضي، ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين.
وكشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، أن "الاتحاد حتى هذه اللحظة لم يقدم أي شكوى على حادثة مالكوم، لذلك لجنة الانضباط لن تتحرك من تلقاء نفسها، مثل حادثة كريستيانو رونالدو والذي تم عقابه بعد شكوى نادي الشباب".
فيما قال المستشار القانوني يعقوب المطير، في تصريحات تلفزيونية: "الشكوى يستطيع أن يقدمها الاتحاد خلال 30 يوما من حدوث الواقعة، ووفقا للمادة 42 من اللائحة، فإن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة تسقط بعد مضي 30 يوما خلال ارتكابها، وبالتالي الاتحاد أمامه مهلة لتقديم شكوى بشأن أي مخالفة، ولكن بعد هذه المدة لا يمكن تقديم شكاوى".
وأضاف: "هناك خلط ما بين الاحتجاج والشكوى، الأول يقدم خلال ساعتين من نهاية اللقاء، ثم 24 ساعة تقدم أسبابك للجنة الانضباط والأخلاق، ولكن الشكوى تقدم خلال 30 يوما لبحث المخالفة".
وتابع: "لجنة الانضباط لن تبدأ بأي إجراء إلا بتدوين اللقطة من مراقب المباراة، أو اللقطة تم نشرها من الناقل الرسمي، أو نادي الاتحاد".
إلى ذلك، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الإدارة القانونية بنادي الاتحاد تدرس رفع شكوى من جانبها إلى لجنة الانضباط ضد الحركة التي قام بها مالكوم لاعب فريق الهلال تجاه الجماهير الاتحادية، بعد تسجيل سعود عبد الحميد لاعب الهلال الهدف الثاني في مواجهة الفريقين، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الملك، التي انتهت بانتصار الهلال وبلوغه المباراة النهائية من البطولة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة القانونية في نادي الاتحاد تريثت، ظهر الأربعاء، في رفع الشكوى؛ إذ تريد التحقق من المقاطع المتداولة، كونها ليست من الناقل الرسمي التلفزيوني للدوري السعودي، فضلا عن رغبتها في أخذ وقتها في هذه القضية، وكذلك التأكد أن الناقل لديه لقطات خاصة بها.
وكانت لجنة الانضباط عاقبت في وقت سابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإيقافه مباراة واحدة، بعد الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي الشباب آنذاك، وطالبت اللجنة الناقل الرسمي حينها بتزويدها باللقطات الرسمية للواقعة.