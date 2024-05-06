سر عدم توقيع لجنة الانضباط أي عقوبة على مالكوم لاعب الهلال

كشفت تقارير إعلامية سر عدم اتخاذ لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي، أي قرار رسمي ضد البرازيلي مالكوم، نجم الهلال، بعد لقطته الجدلية أمام جمهور الاتحاد.

وأثار مالكوم، الجدل بعدما وجه إشارة غير لائقة لجماهير الاتحاد، عقب هدفه في المباراة التي فاز فيها الهلال 2-1، الثلاثاء الماضي، ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين.

وكشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، أن "الاتحاد حتى هذه اللحظة لم يقدم أي شكوى على حادثة مالكوم، لذلك لجنة الانضباط لن تتحرك من تلقاء نفسها، مثل حادثة كريستيانو رونالدو والذي تم عقابه بعد شكوى نادي الشباب".